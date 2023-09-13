"Охота на артиллерию": обновленные потери оккупантов по данным Oryx (список)

Оккупанты потеряли как новейшую САУ "Мста-СМ2", так и две пусковые РСЗО "Град". Кроме этого был уничтожен ЗРК "Стрела-10".

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Украинские военные с помощью артиллерии и ракетных установок уничтожают российскую артиллерию. Об этом сообщается в проекте Oryx, в котором ведут список потерь на основе фото или видео доказательств.

К российским потерям благодаря эффективной контрбатарейной борьбе добавилось сразу 5 единиц артиллерии, среди которых новейшая САУ "Мста-СМ2", 1 реактивная установка "Град" и еще один "Град-1". Кроме этого украинские военные уничтожили один танк Т-90М "Прорыв". Оккупанты потеряли уже более 1000 БМП-2, что визуально подтверждено фото и видео доказательствами.

Силы обороны уничтожили также большое количество БМП и МТ-ЛБ: 5 БМП-2, 3 МТ-ЛБ и 1 БМП-2 с комплексом защиты 675-сб3КДЗ. Военные также уничтожили один ЗРК "Стрела-10".

Список потерь российской армии

В списке трофейной техники добавился один БПЛА "Орлан-10", который захватили украинские военные. Еще один беспилотник Supercam S350 был уничтожен. Так же как и было уничтожено 6 грузовиков Урал и КамАЗ. В общем у врага арсенал уменьшился на 25 единиц техники.

У Сил обороны Украины также есть потерянная техника. В списке нет ни одного потерянного танка, но оккупанты уничтожили 8 единиц легкобронированной техники, несколько грузовиков КрАЗ и Урал, а также западные броневики Mastiff и Хамви.

Обновленные потери украинской армии

Напомним, 12 сентября в Генштабе заявили, что с начала полномасштабной войны было уничтожено до 120 единиц РЭБ.

11 сентября СМИ писали, что РФ потратили сотни ракет на украинские муляжи.