"Надо избегать мнимых решений": Шольц оценил перспективы мирных переговоров по Украине

По мнению немецкого канцлера, основой для будущего мира — вывод российских войск, поскольку мир без свободы и справедливости называется угнетением и диктатурой.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц имеет слабую надежду на быстрое и мирное урегулирование российско-украинской войны. Несмотря на то, что временами удается привлечь ключевых игроков к переговорам, Германия не должна отворачиваться от ежедневной жестокости войны. О своем видении перспектив мирных переговоров немецкий канцлер рассказал на международной встрече общины Святого Эгидия 12 сентября, передает Deutsche Welle.

Шольц подчеркнул, что Германия полностью поддерживает мирный план президента Владимира Зеленского и требование украинцев на справедливый мир, опираясь на принципы территориальной целостности и независимости, закрепленные Уставом ООН.

В то же время канцлер предостерег от мнимых решений, которые являются мирными только по названию, так как "мир без свободы называется угнетением, а мир без справедливости — диктатом".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется. Я думаю, что это необходимо не только в политическом и стратегическом плане, но и с точки зрения этики мира. Закон должен побеждать насилие, а не наоборот", — отметил Шольц.

Важно

Всего 2 условия: в США рассказали, что вынудит РФ начать переговоры с Украиной (видео)

По его словам, для Германии есть смысл продолжать усилия в переговорном процессе, так как это оказывает давление на Россию, но для этого потребуется время, которого, к сожалению не так уж много.

"Это требует усилий и времени. Время, которого у нас фактически нет, потому что Россия тем временем продолжает бомбить, пытать и убивать в Украине", — заявил немецкий канцлер.

Шольц уверен в том, что в качестве фундамента для любого мира Москва должна осознать, что речь идет о выводе российских войск. Тогда появится возможность для переговоров, и украинское правительство примет в них участие.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 24 августа выступил против идеи мирных переговоров с Москвой. По мнению украинского политика, если сейчас пойти на уступки, то следующий этап войны с Россией может оказаться более жестким и затронуть новые страны.