"Короткие линии снабжения": эксперт рассказал, по силам ли ВС РФ вновь захватить Харьковскую область

По словам военного аналитика Шона Белла, России не удалась эффективная наступательная операция в самом начале вторжения, а тогда у них еще были наемники и ЧВК "Вагнер".

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Контрнаступление Украины продолжается уже четвертый месяц. Усиленные западной бронетехникой ВСУ оказывают давление на захваченные россиянами позиции, но пока без крупных прорывов. ВС РФ, в свою очередь, помимо сдерживания наступления, пытаются вернуть утраченные позиции на севере страны, в Харьковской области. Об этом сообщает Sky News.

Авторы публикации напомнили о стремительном контрнаступлении в Харьковской области прошлого года, когда Силам обороны удалось не только обезопасить областной центр, но и освободить такие города, как Купянск и Изюм. Россияне, в свою очередь, пытаются вернуть их под свой контроль.

"Линии снабжения российских войск здесь очень короткие", — отметил военный аналитик Шон Белл.

По его словам, в силу близости к российской границе в Харьковской области, в отличие от других регионов Украины, РФ намного проще обеспечить снабжение и коммуникацию с оккупационными войсками.

Война в Украине. Карта Харьковской области

В последние несколько недель они пытались продвинуться здесь, бои были ожесточенными и кровавыми.

"России не удалась эффективная наступательная операция в самом начале вторжения, и тогда у них еще были наемники и ЧВК "Вагнер". Поэтому и неудивительно, что российским войскам не удается продвинутся и сейчас", — отметил аналитик.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ за 13 сентября, ВСУ удалось добиться успеха на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Также сообщалось, что большой десантный корабль "Минск" считался важным элементом российской логистики. Стали известны подробности атаки в Севастополе.