На Харьковщине депутат обеспечивал горючим военную технику РФ, — СБУ

За возможность вести предпринимательскую деятельность коллаборант ежемесячно платил 50 тысяч российских рублей оккупационным властям. В СМИ сообщают, что речь идет о Николае Плутцове.

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Служба безопасности задержала депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона. Об этом СБУ сообщает на своей странице в Facebook,

Следствие отмечает, что после захвата Купянского района чиновник поддержал российских захватчиков, за что получил от них "разрешение" на торговлю горючим.

"Для ведения незаконного бизнеса коллаборант использовал местную нефтебазу и сеть захваченных автозаправочных станций на территории райцентра и поселка Шевченково", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди "потребителей" горюче-смазочных материалов были оккупационные подразделения рф, которые заправляли свою технику на захваченных АЗС.

Чтобы наполнять резервуары, коллаборационист наладил поставки топлива из России, а из полученных доходов ежемесячно платил "ренту" в бюджет России.

"После освобождения района злоумышленник остался в поселке, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия, — добавляют в заметке.

Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как позже стало известно KHARKIV Today, оккупантам помогал депутат сельсовета от Блока Светличной Николай Плутцов. До начала полномасштабной войны он также возглавлял районное общество ветеранов Афганистана.

Напомним, что в среду, 13 сентября, СБУ задержала начальника одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительницу филиала частного университета в Ровно, которые вывозили уклонистов за границу. Стоимость "услуг" по выезду из страны составляла от 800 до 8 000 американских долларов.

Днем ранее правоохранители разоблачили экс-деякона УПЦ МП, который отправлял уклонистов за границу как "церковных миссионеров".