Катер типа "Тунец" уничтожили в Черном море, — ВМС ВСУ

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины снова успешно борются с катерами типа КС-701 "Тунец" российских оккупантов.

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Российский катер типа КС-701 "Тунец" уничтожили украинские защитники. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Ликвидация боевого судна произошла в северо-западной части Черного моря. Подробности в ведомстве не сообщили.

"Вместе к Победе! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Уничтожение катеров РФ

ВСУ 11 сентября потопили катера российских войск, которые маневрировали под Херсоном. Российские войска пытались отбить утраченные позиции на Херсонщине. При этом они попытались добраться до утраченных позиции по воде, где и встретили удары ВСУ. Украинские войска и в дальнейшем уничтожают позиции оккупантов: бьют по минометам, артиллерии, живой силе ВС РФ. Со своей стороны, враг обстреливает Херсонщину с использованием авиации — например, атакует управляемыми авиабомбами.

ВСУ 5 сентября уничтожали российские катера типа "Тунец". Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне пытались высадиться с судна, но в этот момент украинские воины нанесли по ним мощный удар. В результате оккупанты потеряли 6 бойцов, и двое из них получили ранения.

В конце августа бойцы ГУР уничтожили три десятка ликвидированных россиян и катера. Это произошло во время рейда в Крым. В селе Маяк, где проходила спецоперация украинской разведки, расположена база 3 радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, 13 сентября FPV-дрон "Магуры" догнал российскую технику. Бойцы применили БПЛА-камикадзе во время движения российской техники на дороге.