По словам журналистов, россияне, похоже, мотивированы сражаться против США за "освобождение" Украины. Они верят, что украинцы находятся в оккупации у Америки.

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Россия хочет вернуть город Купянск Харьковской области под свой контроль, но все попытки наступать в его сторону пока провалились. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, несмотря на триумфальные сообщения российских государственных СМИ о неизбежном падении Купянска, ВС РФ добились очень небольшого успеха.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, результатом атак россиян стало увеличение нейтральной территории, количества населенных пунктов, где ведутся боевые действия.

"Но россияне не смогли занять здесь ни одну новую деревню с сентября прошлого года и продолжают нести большие потери в живой силе и технике", — сказал он.

Издание пишет, что села на подступах к Купянску превратились в руины. В самом Купянске осталось менее одной пятой довоенного населения. В прошлом месяце украинские власти объявили об обязательной эвакуации мирного населения города из-за частых обстрелов.

По словам украинских военных командиров, из-за потерь, понесенных за последние недели, россияне сейчас перегруппировываются, формируют новые штурмовые подразделения и пополняют их ряды частями недавно созданной 25-й общевойсковой армии.

Сообщается, что Россия использует на Купянском фронте штрафные подразделения "Шторм Z", состоящие из новобранцев-заключенных. Некоторые части были настолько плохо оснащены, что только один из трех солдат имел винтовку, а от других ожидалось, что они подберут оружие павших товарищей или захватят его в качестве трофея.

"Они продолжают пытаться взять Купянск справа, слева, нападают массово, гибнут штабелями, и все равно не сдаются", — сказал украинский военный с позывным "Феникс".

Он добавил, что россияне, похоже, мотивированы сражаться против США за "освобождение" Украины. Они верят, что украинцы находятся в оккупации у Америки.

Напомним, что 12 сентября в ВСУ рассказали о попытках ВС РФ пробить оборону под Купянском. Российское командование пытается прорвать линию обороны ВСУ, повторяя тактику "вагнеровцев". Для этого устраивает "мясные" штурмы, в которых участвуют бывшие заключенные.