Для обороны от агрессора: Болгария построит новую базу НАТО за $55 млн

Часть средств для строительства обьекта предоставит НАТО, а численность офицеров может вырасти до 1 500 человек в мирное время.

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В Болгарии до 2025 года планируют построить военную базу для размещения многонациональной боевой группы НАТО. Ее стоимость составит более 100 миллионов левов (55 миллионов долларов). Об этом сообщает BTA.

Проект предусматривает обустройство складов для хранения техники, казарм и дорог.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время слушаний в парламентском комитете по вопросам обороны сказал, что база будет иметь вид небольшого городка, однако точное местонахождение еще не утвердили. Сообщили лишь, что ее разместят в регионе Ямбол на юго-востоке страны.

Также известно, что проект будут финансировать из бюджета Болгарии, а часть необходимых средств для строительства предоставит НАТО.

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"Людям не о чем беспокоиться, есть возможности для экономического и социального развития региона при строительстве такой инфраструктуры", — отметил Тагарев.

По его словам, большинство офицеров в многонациональной группе будут из Италии. Группа будет выполнять оборонительные функции в случае угрозы со стороны агрессора.

Сейчас на американской военной базе в Ново-Село в Болгарии находятся около 1000 военных Альянса. Министр обороны пояснил, что после окончания строительства новой базы численность может вырасти до 1500 военнослужащих.

Говоря о ситуации в Украине, Тодор Тагарев отметил, что "война, похоже, не приближается к своему завершению". Он заявил, что поддержку Украины нужно продолжать, чтобы страна могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Напомним, в статье Стейна Митцера и Юста Олиманса о военной помощи Болгарии Украине отметили, что Болгария помогла Украине в один из самых сложных этапов полномасштабной войны. Оборонные предприятия работают круглосуточно, чтобы обеспечивать украинскую армию нужными боеприпасами.