Неиссякаемый источник: как Болгария вооружает Украину

Болгария помогла Украине в один из сложнейших этапов полномасштабной войны. Оборонные предприятия работают круглосуточно, чтобы обеспечивать украинскую армию нужными боеприпасы.

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Болгария бросила Украине спасательный круг, став одним из крупнейших поставщиков оружия в условиях конфликта с Россией. Оборонные предприятия страны взяли на себя беспрецедентную роль, работая в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить Украину боеприпасами советского образца, столь необходимыми для ее противостояния России. Парадоксально, но даже пока болгарские заводы неустанно работают на благо Украины, страна сталкивается с внутренним противоречием. Пророссийский президент возлагает на Киев вину за вторжение России и выступает категорически против косвенного участия Болгарии в войне, а проукраинский министр обороны стремится увеличить помощь Украине.

Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о военной помощи Болгарии Украине.

Похоже, что между противоборствующими лагерями в руководстве Болгарии была достигнута золотая середина. Стратегическое решение состоит в том, чтобы продавать необходимые боеприпасы и вооружение странам НАТО, которые в свою очередь способствуют их переброске в Украину. В этой сложной схеме Болгарии удается сохранять хрупкий баланс, официально придерживаясь позиции невоенной поддержки Украины и в то же время скрыто содействуя ее обороне. Доходы, получаемые от этих операций, служат крайне необходимой финансовой подпиткой для страны – таким образом, Болгария оказывает помощь Украине, укрепляя при этом собственную экономическую стабильность.

Несмотря на то, что президент Болгарии против поставок оружия Украине, правительство страны незаметно наращивает свою поддержку. Свидетельством этого является недавнее обещание поставить Украине 100 БТР-60ПБ. Помимо простого укрепления обороноспособности Украины, эти усилия подкреплены стратегической целью: Болгария стремится взамен получить доступ к американскому оружию. Не приняв участия в немецкой программе обмена, Болгария видит возможность привлечь американские вооружения по аналогичной схеме. Предлагая Украине военные активы, многие из которых остались с советских времен, в обмен на излишки американского вооружения, Болгария реализует потенциально беспроигрышный сценарий, выгодный всем сторонам.

Болгария поставит Украине 100 БТРов

В приведенном ниже списке мы попытались собрать военную технику, поставленную или обещанную Болгарией Украине за время российского вторжения в Украину. Приведенные ниже данные отсортированы по категориям вооружений (с указанием страны происхождения), но ввиду конфиденциального характера некоторых поставок они могут служить лишь нижним пределом общего объема поставок. Данный список обновляется по мере выявления новых фактов военной поддержки.

*Закупки украинского правительства или правительств США и ЕС у болгарских оборонных компаний.

Реактивная авиация

14 Су-25* [апрель 2022 г.] — закуплены у Болгарии страной-членом НАТО и поставлены в Украину

Танки

Т-72М1* [до мая 2022 г.] — закуплены Чехией у Болгарии и поставлены в Украину

Реактивные системы залпового огня

122-мм БМ-21 "Град "* [май или июнь 2022 г.] — закуплены Чехией у Болгарии и поставлены в Украину

Самоходная артиллерия

122-мм 2С1 "Гвоздика "* [2022 г.] — закуплена страной-членом НАТО у Болгарии и поставлена в Украину

Буксируемая артиллерия

152-мм Д-20с* [апрель 2022 г.] — закуплены Чехией у Болгарии и поставлены в Украину

Минометы

60-мм минометы M60CMA Commando Mortars* [до августа 2022 г.]

Бронетранспортеры

100 БТР-60ПБ [Будут поставлены]

Противотанковые управляемые ракеты

9М111МФБ-1 "Faktoria"* [До августа 2022 г.]

Переносное противотанковое оружие

Гранатометы ДРТГ-73* [До апреля 2022 г.]

РПГ ATGL-L* [До ноября 2022 г.]

РПГ BULSPIKE-AT* [Лето 2022]

Безоткатные орудия СПГ-9* [до июня 2022 г.]

Стрелковое оружие

1460+ пулеметов MG-1M* [до апреля 2022 г.]

Боеприпасы

Патроны 7.62x54mmR* [до апреля 2023 г.]

Ручные гранаты GHO-2 HE* [до февраля 2023 г.]

Реактивные гранаты OGi-7MA AP-FRAG* [До августа 2022 г.]

Гранаты ПГ-7ВТ с тандемным зарядом HEAT* [До декабря 2022 г.]

Термобарические реактивные гранаты РТБ-7МА* [до февраля 2022 г.]

Осколочные безоткатные гранаты ОГ-9М* [до мая 2023 г.]

30-мм гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатометов* [до июня 2022 г.]

60-мм минометные снаряды HE60 MA* [до августа 2022 г.]

82-мм минометные снаряды HE82M* [до февраля 2023 г.]

80-мм неуправляемые реактивные снаряды АРС-8КОМ* [до апреля 2023 г.]

100-мм противотанковые снаряды 3UBK2 HEAT FRAG* [до июля 2022 г.]

120-мм минометные снаряды HE120M* [До августа 2022 г.]

122-мм артиллерийские снаряды* [С июля 2022 г.]

152-мм артиллерийские снаряды* [с апреля 2022 г.]

155-мм артиллерийские снаряды* [с марта 2023 г.]

122-мм реактивные снаряды* [с июля 2022 г.]

Военное снаряжение

2000 касок [2022]

2000 бронежилетов [2022]

5000 комплектов зимней одежды [конец 2022 г.]

5000 пар зимних сапог [конец 2022 г.]

350 медицинских комплектов [конец 2022 г.]

Разное

Огромные объемы дизельного топлива* [с апреля 2022 г.]

Техническая поддержка

Ремонт украинской бронетехники и оборудования [с мая 2022 г.]

Обучение

Направление 50 солдат болгарской армии для обучения украинских солдат [2023]

Ежегодная подготовка 60 украинских военных медиков [с 2023 г.]

Особая благодарность War_Noir и Ukraine Weapons Tracker.