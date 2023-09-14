Сделка на 25 млрд: почему США отказались от совместного предприятия с Саудовской Аравией

Правительство королевства должно было бы инвестировать 25 млрд долларов, чтобы RTX вместе с местной Scopa создали предприятие для производства оружия. Соглашение сорвалось из-за сотрудничества саудовской компании с КНР и РФ.

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В начале 2023 года США остановили планы приобрести саудовской компанией Scopa вооружение от компании RTX (ранее Raytheon Technologies). Оказывается, что причина в этом заключается в опасениях сотрудничества саудов с РФ и Китаем. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Из-за беспокойства, что технологии могут попасть в руки РФ или Китая из-за их сотрудничества с Саудовской Аравией, сделку остановили. Об этом сообщили источники издания, которые знакомы с ходом переговоров. Также из саудовской консультативной компании Scopa Defense уволились американские консультанты. Руководство компании уволило исполнительного директора из Америки.

Планировалось, что американская RTX и саудовская Scopa создадут совместное предприятие, в которое королевство инвестирует 25 млрд долларов. Саудовская Аравия должна была бы получить доступ к технологиям, потому что там бы производилась значительная часть современного западного вооружения.

По примеру Соединенных Штатов сейчас делают и другие крупные западные компании, в частности Beretta Defence Technologies и судостроитель Fincantier SpA. Проблема заключается в том, что Саудовская Аравия поддерживает дипломатические и деловые отношения с КНР и РФ. Подписание контракта может ослабить санкционный режим против россиян. В США их считают угрожающими для национальной безопасности. В издании отмечают, что до полномасштабной войны РФ против Украины, Саудовская Аравия твердо стояла в западном лагере, но потом они начали сближаться с Москвой и Пекином.

Владелец Scopa Мохамед Алладжлан возглавляет Саудовско-китайский деловой совет. Он был основан в 2021 году и является самой известной частной компанией Саудовской Аравии, созданной для развития оборонной промышленности саудов. Теперь сближение с РФ и КНР угрожают амбициозным планам построить собственную оборонную промышленность. Сам Алладжлан отрицает сотрудничество с Москвой и Пекином. По его словам, сотрудничество ограничивается приобретением сырья для производства боеприпасов и бронетехники.

Напомним, 13 сентября СМИ писали, что мир может ожидать крупнейший за последние годы нефтяной кризис, потому что Саудовская Аравия уменьшает добычу нефти.

7 сентября аналитики писали, что Франция планирует увеличить продажи истребителей на Ближний Восток.