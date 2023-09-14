В Киеве начал работу офис Международного уголовного суда, — генпрокурор Костин

Полевой офис Международного уголовного суда в Киеве — крупнейшее представительство учреждения за пределами Гааги.

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В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Его открыли в Киеве. Об этом во время брифинга сообщили генеральный прокурор Андрей Костин и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, говорится на сайте Офиса.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", — отметил Генпрокурор.

В Украине заработал полевой Офис МКС

"Закон должен быть на передовой. И я думаю, что то, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, — это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, в так и во всем мире", - сказал Карим Хан.

Полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МУС (ICC) за пределами Гааги.

Отмечается, что Андрей Костин поблагодарил Карима Хана за колоссальную работу, которую осуществляют МУС и его Офис для привлечения к ответственности виновников международных преступлений.

Результатом этой работы является исторический ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, который почти полгода назад выдал Международный уголовный суд.

"Он стал результатом 5-ти месяцев беспрецедентного сотрудничества между украинским Офисом генпрокурора и Офисом прокурора МУС", — говорится в сообщении.

В Украине заработал полевой Офис МКС

Генпрокурор отметил работу команды МУС под руководством Бренды Холлис, которая работала в Украине над расследованием ряда тяжких преступлений непосредственно на местах. Он поблагодарил за быструю реакцию команды МУС на подрыв плотины Каховской ГЭС, когда буквально через 3 дня после совершения преступления представители МУС вместе с украинскими прокурорами уже работали на затопленных территориях Херсонщины.

"Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательствам и свидетельствам. Делаем все от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора собственными глазами и сделать собственные беспристрастные выводы", — отметил Андрей Костин.

"В отличие от преступного российского режима, Украине нечего скрывать. Мы исповедуем принципы верховенства права и сотрудничаем на основе взаимного доверия, открытости и профессионализма. Ведь вместе со всем цивилизованным миром мы объединены одной целью: обеспечить справедливое наказание агрессора за все совершенные преступления. Только такой результат станет залогом восстановления и сохранения мира для Украины и всего мира", — констатировал он.

Сейчас в Украине зарегистрировано более 104 000 военных преступлений, их количество увеличивается ежедневно.

Что известно о создании Офиса МУС в Украине

Костин 4 марта рассказал, что правительство приняло проект Соглашения между Кабинетом министров и Международным уголовным судом о создании Офиса МУС в Украине.

23 марта в здании Международного уголовного суда в Гааге состоялось подписание соглашения об открытии в Украине Офиса прокурора МУС. Тогда Костин подчеркнул, что появление Офиса МУС в Украине "позволит команде прокурора Хана более интенсивно и более эффективно работать по расследованию военных преступлений, которые были совершены Россией против украинцев".

Напомним, ТАСС, ссылаясь на ведомственную базу разыскиваемых, сообщило, что Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Акане, которая выдала ордер на арест президента Владимира Путина.