СБУ разоблачила в Киеве экс-адвоката, который "работал" на телеграм-канал "вагнеровцев" (фото)

Экса-адвокат записывал многочисленные видеосюжеты, в которых дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и призывал захватить власть. Видеоролики он выкладывал на собственном ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Киеве бывшего адвоката, который публично призывал к насильственному захвату государственной власти в Украине. Его враждебную агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в государстве и деморализовать украинских воинов на фронте. Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов.

Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.

"В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила адвоката-предателя, который призывал захватить власть в Украине

Установлено, что "видеообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы "вагнеровцев".

Вражеские пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства.

"По выводам экспертизы, публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора", — добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

СБУ разоблачила адвоката-предателя, который призывал захватить власть в Украине

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что 14 сентября СБУ задержали информатора российских спецслужб, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска .

Также в этот же день киберспециалисты СБУ задержали в Херсоне информаторку, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого назначили "куратором" временно оккупированной части области.