Есть доказательства: Россия уже давно использует вооружение из КНДР против Украины, – СМИ

По данным журналистов, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поднимет вопросы военных обменов между КНДР и Россией в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

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Южная Корея уже длительное время подтверждает, что Москва получает от Северной Кореи вооружение и использует его в войне против Украины. Об этом заявили в Офисе президента Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется Россией на поле боя в Украине", – сказал представитель Офиса.

Он также отметил, что сейчас оценивать итоги саммита Ким Чен Ина и Владимира Путина преждевременно, поскольку визит Кима в Россию еще продолжается, и добавил, что в пятницу и субботу лидер КНДР планирует посетить еще два российских города, где находятся важные военные объекты. объекты.

"Мы внимательно следим за всеми событиями и результатами (поездки Кима в Россию. "Главком") и обсуждаем многосторонние ответные меры, которые можем принять вместе с Соединенными Штатами, Японией и другими союзниками, а также индивидуальные мероприятия, к которым мы можем прибегнуть самостоятельно ", – добавил представитель Офиса.

Ожидается, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поднимет вопросы военных обменов между КНДР и Россией в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Во время пятидневного визита в Нью-Йорк на следующей неделе Юн должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудить глобальные вопросы, такие как война в Украине и ядерные угрозы Северной Кореи, а также пути сотрудничества Сеула и ООН.

Официальные лица США считают, что обе стороны продолжат соглашение об оружии. Считается, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, которые были бы совместимы с оружием советских времен, а также аналогичную историю производства таких боеприпасов.

Напомним, 14 сентября Фокус писал, что встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась в момент взаимной необходимости. Так, Москва нуждается в боеприпасах для войны против Украины, а Пхеньяну нужны военные технологии для обеспечения безопасности режима Кима.