От радио до водки: как РФ распространяет свое влияние на ЦАР, — WP

Влияние наемников "Вагнер" стало настолько высоким, что они производят алкоголь, добывают золото, имеют свое радио и даже церковь. Президент Туадера заявил, что сотрудничество будет продолжаться.

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Центральноафриканская республика уже 5 лет сотрудничает с ЧВК "Вагнер". После смерти главаря Евгения Пригожина, теперь напрямую российское правительство распространяет свое влияние в стране. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее наемники ЧВК "Вагнер" действовали в африканской стране в основном независимо. Но теперь правительство РФ пытается взять под свой контроль более 1000 наемников. Президент Фостен-Аршанж Туадера заявил, что наемники будут оставаться в стране и продолжать обеспечивать безопасность в "трудный момент", потому что ЦАР продолжает борьбу с повстанцами. Также он добавил, что с российским правительством уже подписан контракт.

Также в ЦАР был с визитом замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и генерал разведки Андрей Аверьянов.

Как РФ распространяет влияние на ЦАР

Российские наемники нарушают права человека и издеваются над местными. Несмотря на это РФ развернула мощную пропагандистскую машину в государстве. Даже в баре, в котором были журналисты, есть компания First Industrial Company — она зарегистрирована на местного лидера "вагнеровцев" "Сытого", утверждают местные. Они производят водку Wa Na Wa и пиво. Также россияне воюют с французским алкогольным гигантом Castel, которой принадлежит фирма Mocaf в ЦАР.

Пластиковая бутылка российского пива Africa Ti L'Or на полке бара в Банги Фото: The Washington Post

Кроме этого "вагнеровцы протянули свои щупальца" в самые прибыльные части экономики. Компания наемников работает в золотодобывающей отрасли, имеет долю собственности государственного аэропорта и шахту, в которой золото оценивают в более чем 1 млрд долларов.

Радиостанция Sango распространяет российскую пропаганду на местном языке. Несмотря на критику, чиновники и многие жители приписывают Вагнеру восстановление безопасности на огромных частях страны и восстановление безопасности в Банги, которому в 2020 году угрожали вооруженные восстания.

Православная церковь в Банге Фото: The Washington Post

И это еще не все, потому что на окраине Банги есть русская православная церковь. Она принадлежит РПЦ.

Напомним, 17 сентября в ЦНС заявили, что вместо "Вагнера" в РФ появилась новая ЧВК во главе с генералом Суровикиным.

15 сентября Великобритания признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией.