Даже "Железный купол" пропускает: эксперт объяснил, почему невозможно закрыть небо Украины на 100%

По мнению военного эксперта Петра Черника, даже если привезти в Украину новейшие системы ПРО и ПВО, все равно будут попадания на определенных локациях.

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Военный эксперт Петр Черник 18 сентября заявил, что небо от ракет не закрывается никогда. В интервью 24 Каналу рассказал, существует ли какая-то современная система вооружения в мире, которая могла бы закрыть небо Украины от ракетных ударов, или такую систему надо заново разрабатывать.

Российская Федерация периодически осуществляет массированные атаки ракетами и БПЛА по территории Украины. Даже новейшее вооружение не сможет полностью закрыть наше небо.

"К сожалению, 100% небо не закрывается никогда. На мой взгляд, самая качественная система, которая существует в природе, это так называемая израильская система "Праща Давида". Там целый ряд ракет Archer... и туда это интегрировано всего и много. Ленивый не говорил о "Железном куполе", и то они пропускают... Он разработан не против классических ракет, таких, как запускают в нашу сторону россияне, а против кустарных... Коэффициент сбивания — более 400 целей, но все равно они прорывают", — отметил Черник.

Эксперт считает, что, если привезти в Украину все системы мира, все равно будет "прорыв" обороны.

"Невозможно на 100% небо закрыть. В части качества и множества ракет ничего подобного, как в Украине, нет", — отметил Петр Черник.

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Система ПРО "Праща Давида"

"Праща Давида" (ивр. קלע דוד, "Кела Давид"), или "Волшебная палочка" (ивр. שרביט קסמים, "Шарвит Ксамим") — система ПРО Армии обороны Израиля, которая была разработана совместно израильским оборонным производством Rafael Advanced Defense Systems и американским Raytheon, для перехвата ракет и крылатых ракет средней-большой дальности, выпущенных в диапазонах от 40 до 300 км, а также таких новейших тактико-баллистических ракет, как "Искандер". Система использует бортовой двойной искатель CCD/IIR для распознавания фиктивных и настоящих боеголовок.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что Германия с партнерами собираются временно передать Украине системы IRIS-T. По словам заместителя председателя комитета по обороне ФРГ Омида Нурипура, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Системы IRIS-T помогают защитить города от российской агрессии.