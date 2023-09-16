Германия с партнерами собираются временно передать Украине системы IRIS-T

По словам зампреда комитета по обороне ФРГ Омида Нурипура, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Системы IRIS-T помогают защитить города от российской агрессии.

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Правительство Германии обсуждает с партнерами передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T на время. Об этом заявил глава партии зеленых, заместитель председателя комитета по обороне Омид Нурипур в эфире канала ZDF.

По словам Нурипура, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Системы IRIS-T помогают защитить города от российской агрессии.

"Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", — сказал политик.

Нурипур не уточнил с какими конкретно партнерами Германия обсуждает передачу Украине новых комплексов противовоздушной обороны.

Омид Нурипур о передаче Украине комплексов IRIS-T

Что такое комплекс IRIS-T

Pенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Используется для уничтожения самолетов , вертолетов , беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Напомним, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВСУ уничтожают системы ПВО в Крыму для более глобальных миссий. По его словам, оккупированный полуостров насыщен различными системами ПВО, которые якобы должны защищать от атак. Задача украинских защитников — расчистить воздушное пространство над Крымом.