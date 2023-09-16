Німеччина з партнерами збираються тимчасово передати Україні системи IRIS-T

За словами заступника голови комітету з оборони ФРН Оміда Нуріпура, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Системи IRIS-T допомагають захистити міста від російської агресії.

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Уряд Німеччини обговорює з партнерами передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T на певний час. Про це заявив голова партії зелених, заступник голови комітету з оборони Омід Нуріпур в ефірі каналу ZDF.

За словами Нуріпура, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Системи IRIS-T допомагають захистити міста від російської агресії.

"Німецький уряд також обговорює це з країнами-партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні", — сказав політик.

Нуріпур не уточнив, з якими конкретно партнерами Німеччина обговорює передачу Україні нових комплексів протиповітряної оборони.

Омід Нуріпур про передачу Україні комплексів IRIS-T

Що таке комплекс IRIS-T

Ренітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовується для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗСУ знищують системи ППО в Криму для більш глобальних місій. За його словами, окупований півострів насичений різними системами ППО, які нібито мають захищати від атак. Завдання українських захисників — розчистити повітряний простір над Кримом.