Не хотел воевать: суд наказал украинца, который отказался от мобилизации из-за семьи

Мужчина прошел медосмотр и был признан годным к военной службе, но нести ее не захотел. Он это объяснил необходимостью содержать жену и ребенка.

Related video

В Закарпатской области осудили военнообязанного, который отказался мобилизоваться в армию. Об этом известно из приговора Мукачевского горрайонного суда.

Уроженец села Горонда женат и воспитывает малолетнего ребенка. 1 апреля этого года он прибыл в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Мужчина прошел медосмотр и был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) годным к службе.

Однако служить украинец не захотел, поэтому написал отказ от мобилизации. Он объяснил свое решение "нежеланием воевать" и "необходимостью содержать семью".

"Обвиняемый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, способствовал установлению истины в ходе судебного разбирательства", — указано в приговоре.

Суд квалифицировал действия жителя села как уклонение от призыва. Мужчину признали виновным и наказали лишением свободы на три года, заменив реальный срок на год испытательного.

Напомним, также на Закарпатье наказали отца двоих детей, который отказался от мобилизации из-за состояния здоровья. Мужчина объяснил, что имеет проблемы с почками с детства. По данным суда, он действительно неоднократно лечился в стационаре.

Ранее в Черниговской области осудили ограниченно годного гражданина, который получил повестку и не пришел в военкомат.