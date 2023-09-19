Жительница Закарпатья обвинила США и НАТО в жертвах в Украине (фото)

Украинка распространяла российскую пропаганду относительно вымышленных "биолабораторий" и "нацизма" в государстве. Против нее уже возбудили производство.

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На Закарпатье женщина распространяла фейки о "биолаборатории" и "нацизме" в Украине. Пресс-служба СБУ области сообщила подробности в Facebook.

Она публично оправдывала полномасштабное вторжение России и военные преступления российских захватчиков на территории нашего государства. Дезинформацию о вымышленных "биолабораториях" и циничную ложь о "нацизме в Украине" нарушительница распространяла регулярно.

Женщина обвиняла именно украинских защитников в "обстрелах русскоязычного населения". США и НАТО, по ее мнению, организовали убийства украинцев.

Правоохранители провели соответствующие обыски по месту жительства фигурантки. Они обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступной деятельности против государственной национальной безопасности Украины.

Агитаторше грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное производство.

Фото: СБУ

Напомним, в Славянске информатор РФ наводила удары по подразделениям ВСУ. Нарушительницу интересовало перемещение реактивных систем залпового огня, которые задействованы в наступлении в районе Бахмута. Врага больше всего интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ. Женщина шпионила из окна собственной квартиры.

Также во Львове блогера подозревают в призывах к атакам РФ по зданию СБУ. По информации следствия, мужчина, который называет себя блогером, распространял призывы во время трансляции в Instagram. Он вел деятельность рядом со зданием украинской спецслужбы. Деструктивный контент посмотрели 1,7 тыс. пользователей.