Призывал бомбить СБУ во Львове: блогера подозревают после стрима у здания СБУ (фото)

По информации следствия, мужчина, называющий себя блогером, распространял призывы во время трансляции в Instagram, которую вел рядом со зданием украинской спецслужбы. Деструктивный контент посмотрели 1,7 тыс. пользователей.

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Служба безопасности Украины разоблачила блогера, который призывал ВС РФ направить ракеты на здание управления ведомства во Львове. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Подозреваемый распространял свои призывы посредством онлайн-трансляции в Instagram, которую вел рядом со зданием украинской спецслужбы, отметили сотрудники пресс-службы.

Во время стрима он совместно с сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призывал ударить по ним российским оружием, утверждают представители силового ведомства.

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"Публично призывал уничтожить административное здание регионального управления Службы безопасности", — говорится в публикации, из которой также стало известно, что его нашли по горячим следам во Львове.

Деструктивный контент посмотрели 1,7 тыс. пользователей, а его авторами оказались два выходца из Львова, называющих себя блогерами. Один проживает за границей на территории страны Евросоюза, откуда время от времени присоединялся к стримам другого злоумышленника.

Подозреваемый блогер из Львова

По месту жительства подозреваемых провели обыски, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с "доказательствами провокационной видеозаписи".

Упомянутым лицам собираются сообщить о подозрении, им грозит тюремное заключение. Возможна дополнительная квалификация преступных действий.

Напомним, что СБУ разоблачила новые преступления блогера-миллионника Подоляки, который, по версии следствия, наводил российские ракеты на Николаев.

Также сообщалось, что 12 сентября в РФ тиктокера Милохина предложили отправить на войну в Украину.