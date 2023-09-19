Отстранили от работы: Львовский ТЦК отреагировал на попытку военных задержать мужчину

В официальном ответе военкомата указано, что по опубликованным в сети кадрах не ясно, с чего все началось. Там предлагают подождать, чтобы понять, что стало причиной таких событий.

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Львовский ТЦК отреагировал на конфликт между представителями терцентра комплектования и гражданским, о котором стало известно благодаря видео из соцсетей. На видео видно, как неизвестного мужчину пытались силой затолкать в автомобиль. Предполагали, что это неправомерные действия во время проверки документов и вручения повестки военнообязанному. О мерах, которые приняли в связи с этим, говорится в сообщении на странице Facebook ТЦК.

В заметке отмечают, что на видео зафиксировали часть событий, поэтому стоит выяснить, что произошло до того, как мужчину начали заталкивать в авто. Тем временем во Львовском областном ТЦК и СП продолжается служебная проверка. На время этой проверки военные, которые принимали участие в инциденте, отстранены от работы.

Задержание во Львове: детали

Отметим, 17 сентября в сети опубликовали видео, на котором зафиксировали события на улице Городоцкой во Львове. На видео видно, как военные после непродолжительного разговора пытаются затолкать неизвестного мужчину в транспортное средство. Свидетели происшествия пытались убедить отпустить мужчину и звонили в милицию.

18 сентября стало известно об ответе местной полиции и представителей военкомата. В ГУ Нацполиции Львовской области заявили, что не получили сигналов о происшествии, которое произошло ночью в областном центре. Тогда же Львовский областной ТЦК и СП впервые прокомментировал событие. В частности, указано, что начали служебное расследование. Также напомнили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны самостоятельно явиться в военкомат и обновить данные о себе.

Напоминаем, юристы объяснили детали мобилизационных мероприятий, которые продолжаются в Украине в связи с вторжением РФ и военным положением. В объяснении говорится о том, какие категории граждан не подлежат призыву в ряды ВСУ. Между тем в Верховной Раде предупредили, что возможно усиление мобилизации. Об этом заявил народный депутат Роман Костенко: по его мнению, к этому может привести увеличение ВС РФ на 700 тыс. человек.