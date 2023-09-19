"Нужно реагировать": в Раде предупредили о возможном усилении мобилизации в Украине (видео)

Если России удастся провести принудительную мобилизацию от 400 до 700 тысяч человек, то Украина будет вынуждена увеличить численность своей армии, считает нардеп Роман Костенко.

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Из-за темпов мобилизации в РФ Украина будет вынуждена тоже усилить мобилизационные процессы и увеличить количество войска. Об этом в интервью Radio NV сказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, если России удастся провести принудительную мобилизацию от 400 до 700 тысяч, как об этом сообщили в Генштабе ВСУ, Украине "нужно будет реагировать на этот вызов своей мобилизацией — интенсивнее, чем сейчас есть".

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, которые стоят на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет идти таким темпом, нам нужно будет мобилизацию увеличивать [количество нашего войска] для того, чтобы можно было адекватно реагировать", — сказал Роман Костенко.

Напомним, что в Украине продолжают совершенствовать работу Единого государственного реестра призывников и военнообязанных лиц. ТЦК получат доступ к данным военнообязанных из нескольких госреестров.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается действие военного положения и введена всеобщая мобилизация. Становится все более распространенным явление, когда ТЦК начинают присылать повестки не только молодым гражданам, но и лицам, находящимся на пенсии.