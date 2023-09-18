Мобилизация в Украине: с какого возраста мужчин могут призвать в армию

Закон о снижении призывного возраста уже принят в Верховной Раде Украины, но еще не вступил в законную силу. В каких случаях мобилизуют мужчин призывного возраста?

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В этом году Верховная Рада Украины приняла в первом чтении поправки к Закону "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект предусматривает уменьшение верхнего порога призывного возраста с 27 до 25 лет. В настоящее время законопроект направлен на подпись президенту Украины и пока не вступил в силу.

С какого возраста в Украине мобилизуют на воинскую службу во время войны

В Украине мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут призвать в армию только для прохождения срочной службы. Во время военного положения призыв на срочную службу не проводится, поэтому мобилизовать могут только тех, кому уже исполнилось 27 лет.

Почему могут призвать в армию в 25 лет

Мужчины до 27 лет могут попасть на фронт в двух случаях:

добровольное желание служить в армии;

наличие воинского опыта (срочная или контрактная служба в ВСУ).

Для того, чтобы попасть в армию, добровольцу или мобилизованному необходимо получить заключение военно-врачебной комиссии о пригодности к воинской службе.

Мобилизация в 2023 году – кто может получить повестку

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" разрешает призывать на воинскую службу во время военного положения следующие категории граждан:

военные запаса (в том числе контрактники), которые не достигли 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

мужчины от 27 до 60 лет без опыта военной службы, пригодные по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 18 лет, давшие добровольное согласие на контрактную службу, пригодные по состоянию здоровья;

ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

снятые с воинского учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодные к службе во время военного положения;

лица с инвалидностью, если они добровольно мобилизуются.

Лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, также могут быть мобилизованы, если дадут добровольное согласие на службу в армии. Эта категория военнообязанных может проходить службу только по месту жительства.

Напомним, что в Украине продолжают совершенствовать работу Единого государственного реестра призывников и военнообязанных лиц. ТЦК получат доступ данным военнообязанных из нескольких госреестров.

Ранее Фокус писал, какие болезни уже не освободят от мобилизации в Украине.