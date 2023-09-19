Помогал "откосить" от призыва: СБУ задержала заместителя Херсонского военкома (фото)
Стоимость "услуги" от заместителя начальника местного военкомата составляла от 4,5 до 6 тысяч американских долларов в зависимости от срочности.
Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала еще две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Об этом сообщает СБУ.
В Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов.
Стоимость коррупционной "услуги" составляла от 4,5 до 6 тысяч долларов в зависимости от срочности.
За эти суммы чиновник снимал с воинского учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки в личных делах своих клиентов.
Полученную подделку уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины.
Известно, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги.
Сотрудники СБУ задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" во время получения ими еще одной взятки.
"Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Кроме того, на Ивано-Франковщине СБУ задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья.
Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составляла 2 тысячи долларов с одного человека.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, 13 сентября СБУ разоблачила все руководство районной военно-врачебной комиссии на масштабной коррупционной схеме . Чиновники подделывали документы для уклонистов, наладив массовую выдачу справок о непригодности.