Помогал "откосить" от призыва: СБУ задержала заместителя Херсонского военкома (фото)

Стоимость "услуги" от заместителя начальника местного военкомата составляла от 4,5 до 6 тысяч американских долларов в зависимости от срочности.

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Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала еще две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Об этом сообщает СБУ.

В Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов.

Стоимость коррупционной "услуги" составляла от 4,5 до 6 тысяч долларов в зависимости от срочности.

СБУ разоблачила две схемы "помощи" уклонистам СБУ разоблачила две схемы "помощи" уклонистам

За эти суммы чиновник снимал с воинского учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки в личных делах своих клиентов.

Полученную подделку уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины.

СБУ разоблачила две схемы "помощи" уклонистам

Известно, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" во время получения ими еще одной взятки.

СБУ разоблачила две схемы "помощи" уклонистам

"Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Кроме того, на Ивано-Франковщине СБУ задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья.

Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составляла 2 тысячи долларов с одного человека.

СБУ разоблачила две схемы "помощи" уклонистам СБУ разоблачила две схемы "помощи" уклонистам

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 13 сентября СБУ разоблачила все руководство районной военно-врачебной комиссии на масштабной коррупционной схеме . Чиновники подделывали документы для уклонистов, наладив массовую выдачу справок о непригодности.