Новой войны из-за Карабаха не будет: Пашинян назвал атаки Азербайджана "фейками"

По словам премьер-министра Армении, некоторые СМИ Азербайджана распространяют недостоверную информацию о том, что азербайджанские силы атакуют военные подразделения Армении.

Related video

Ереван решил не участвовать в военных действиях, а армянской армии в Карабахе нет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Armenpress.

Положение на границах страны относительно стабильное, заметных изменений нет.

"Как я уже говорил и говорю сейчас, главная и ключевая цель этой операции — втянуть Армению в военные действия", — заявил Пашинян.

Некоторые СМИ Азербайджана распространяют фейки о том, что азербайджанские силы атакуют военные подразделения Армении, пояснил он с отсылкой к Карабаху.

По его словам, к сожалению, "некоторые наши партнеры повторяют эту информацию".

"Говорю для протокола, что Республика Армения не участвует в военных операциях, еще раз хочу отметить, что у Республики Армении нет армии в Карабахе", — сказал армянский премьер.

Он предупредил, что есть местные и зарубежные игроки, которые стремятся вовлечь Армению во враждебные действия. Участие же страны в военных действиях он назвал неприемлемым.

"Мы уладим то, что происходит. Мы также понимает эмоциональную сторону и другие сложности, с которыми мы сталкиваемся в этой ситуации. Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам — зарубежным или местным — ставить под вопрос государственность Армении", — сказал он.

Контртеррористическая операция Азербайджана в Карабахе

Вместе с тем в Баку на официальном уровне объявили о проведении контртеррористической операции в Карабахе. Это объяснили необходимостью обеспечить безопасность азербайджанских военнослужащих и восстановить конституционный строй Азербайджанской республики в регионе.

Обстрел Степанакерта, видео — из соцсетей

В интервью Politico представители властей Азербайджана заявили, что армянское население, находящееся в регионе, уведомили о предстоящей операции посредством смс-сообщения. Им посоветовали не подходить к военным объектам.

Напомним, что Армения обвиняет РФ в предательстве и сближается с США. По словам журналистов, в Ереване не считают, что Россия может обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном от 2020 года.

Также сообщалось, что США проводят учения Eagle Partner на территории Армении.