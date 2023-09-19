Шпионила за техникой ВСУ из окна: в Славянске задержали корректировщицу РФ

Информацию о перемещении украинских военных злоумышленница передавала на прокремлевский Telegram-канал, который администрируют представители российских спецслужб.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Славянске Донецкой области информаторку РФ. Она из окна собственного дома шпионила за перемещением техники ВСУ, которая участвует в контрнаступлении. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну вражескую корректировщицу в Донецкой области. Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары", — говорится в сообщении.

Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые задействованы в контрнаступлении под Бахмутом.

Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в собственной квартире своеобразный "наблюдательный пункт". Полученную информацию передавала на один из прокремлевских Telegram-каналов, который администрируют представители российских спецслужб.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленницу. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 19 сентября правоохранители ликвидировали еще две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации .

Также 14 сентября контрразведчики СБУ задержали информатора российских спецслужб, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска.