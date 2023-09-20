Требовал долю с похоронных выплат: в Черкассах мужчина терроризировал семью погибшего защитника

Злоумышленник угрожал расправой над детьми украинских воинов. С женщины и матери павшего бойца ему удалось "выбить" 800 тысяч гривен.

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В Черкассах мужчина нашел способ, как заработать деньги на семье погибшего бойца ВСУ. Он угрозами требовал у его близких часть "похоронных" выплат. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что рэкетир вышел на семью погибшего в прошлом году под Северодонецком украинского защитника и принялся угрожать его матери и сестре и требовать у них часть полученных от государства средств.

Речь идет о единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели бойца на войне. В случае отказа — рэкетир угрожал потерпевшим насилием и расправой над их детьми.

Злоумышленника задержали "на горячем"

СБУ установила, что фигурант требовал почти 800 тыс. грн. Чтобы "выбить" указанную сумму, он регулярно терроризировал семью павшего воина и угрожал женщинам убийством.

Задержали рэкетира "на горячем", когда он получал часть "дани" в размере 200 тыс. грн.

Рэкетиром оказался местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников.

"Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, фигурант звонил им с анонимных номеров и требовал "свой процент". Во время обысков по месту его жительства обнаружены мобильные телефоны, с которых он делал звонки и 2 боевые гранаты", — сообщают в СБУ.

Мужчина требовал 800 тысяч гривен

Рэкетиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других причастных к вымогательству. Злоумышленнику за содеянное грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что фейковый "Николаевский Ванек" присвоил деньги украинцев для ВСУ. По версии следствия, житель Кривого Рога таким образом он "заработал" 3 млн грн.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Одессе двух горе-блогеров, которые распространяли информацию о дислокации подразделений Сил обороны на территории региона.