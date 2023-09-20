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Военный Фокус Российско-украинская война

Требовал долю с похоронных выплат: в Черкассах мужчина терроризировал семью погибшего защитника

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Фото: пресс-служба СБУ | Злоумышленник угрожал убить детей семьи

Злоумышленник угрожал расправой над детьми украинских воинов. С женщины и матери павшего бойца ему удалось "выбить" 800 тысяч гривен.

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В Черкассах мужчина нашел способ, как заработать деньги на семье погибшего бойца ВСУ. Он угрозами требовал у его близких часть "похоронных" выплат. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что рэкетир вышел на семью погибшего в прошлом году под Северодонецком украинского защитника и принялся угрожать его матери и сестре и требовать у них часть полученных от государства средств.

Речь идет о единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели бойца на войне. В случае отказа — рэкетир угрожал потерпевшим насилием и расправой над их детьми.

Злоумышленника задержали "на горячем" Fullscreen
Злоумышленника задержали "на горячем"

СБУ установила, что фигурант требовал почти 800 тыс. грн. Чтобы "выбить" указанную сумму, он регулярно терроризировал семью павшего воина и угрожал женщинам убийством.

Задержали рэкетира "на горячем", когда он получал часть "дани" в размере 200 тыс. грн.

Рэкетиром оказался местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников.

"Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, фигурант звонил им с анонимных номеров и требовал "свой процент". Во время обысков по месту его жительства обнаружены мобильные телефоны, с которых он делал звонки и 2 боевые гранаты", — сообщают в СБУ.

Мужчина требовал 800 тысяч гривен Fullscreen
Мужчина требовал 800 тысяч гривен

Рэкетиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других причастных к вымогательству. Злоумышленнику за содеянное грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что фейковый "Николаевский Ванек" присвоил деньги украинцев для ВСУ. По версии следствия, житель Кривого Рога таким образом он "заработал" 3 млн грн.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Одессе двух горе-блогеров, которые распространяли информацию о дислокации подразделений Сил обороны на территории региона.