Фейковый "Николаевский Ванек": мошенник присвоил деньги украинцев для ВСУ (фото, видео)

По версии следствия, житель Кривого Рога скопировал контент известного Telegram-канала и просил подписчиков скидывать деньги на Силы обороны. Таким образом он "заработал" 3 млн грн. Установлены более 100 человек, которые отправили деньги злоумышленнику.

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Полиция Николаевской области разоблачила жителя Кривого Рога, который создал "клон" известного Telegram-канала, воспроизвел там идентичный контент и проводил сбор средств якобы в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на самом деле присвоил их себе. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в своем Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленник украл 3 млн гривен, которые предназначались ВСУ.

"3 миллиона гривен украл у украинцев житель Кривого Рога, создав фейковый ТГ-канал, полностью копируя один из самых известных николаевских каналов с национальным именем. Там мошенник из настоящего телеграм-канала копировал сообщение о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку на "банк сбора" на свои собственные банковские счета и бросал в свой фейковый канал.

Руководитель ГУНП в Николаевской области уточнил, что в настоящее время уже установлено более 100 человек, которые сперечислили на карту злоумышленника под видом объявленного сбора.

Также Шайхет опубликовал видео с извинениями администратора фейкового канала, из которых стало известно, что он скопировал известные анонимный Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Я создал фейковый канал "Николаевский Ванек" и администрировал его. Прошу прощения у всех, кого я обманул фейковыми сборами", — сказал задержанный.

Реакция администратора "Николаевского Ванька"

Администратор Telegram-канала "Николаевский Ванек" поблагодарил полицию за оперативную работу.

Фото: Скриншот

"Спасибо полиции за отработку! Люди, которые пытаются зарабатывать на имени, которое само на себе не зарабатывает — редчайшие п####ы. Поэтому сядут. Сядут надолго. Во всем признались", — написал администратор анонимного канала.

Напомним, 8 августа сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Одессе двух горе-блогеров, которые распространяли информацию о дислокации подразделений Сил обороны на территории региона.

Также сообщалось, что в США 57-летнему Патрису Раннеру грозит до 280 лет тюрьмы за организацию схемы почтового мошенничества в течение двух десятилетий,