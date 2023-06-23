Украл 175 млн долларов: фальшивому экстрасенсу грозит 280 лет за решеткой

Патрис Раннер организовал мошенничество с письмами от экстрасенса, в результате которого жертвы расстались с более чем 175 миллионами долларов. На протяжении 20 лет мужчина обманом выманивал деньги.

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В США 57-летнему Патрису Раннеру грозит до 280 лет тюрьмы за организацию схемы почтового мошенничества в течение двух десятилетий, в рамках которой уязвимые слои населения получали письма якобы от ясновидящей. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина был признан виновным в обмане миллионов зачастую уязвимых людей в ходе десятилетней схемы массовой рассылки, сообщило Министерство юстиции США.

Раннер, имеющий двойное гражданство Канады и Франции, разослал миллионы писем под видом посланий от экстрасенса Марии Дюваль. Записки обещали адресатам удачу и счастье в обмен на деньги в период с 1994 по 2014 год.

В одном из писем, отправленном в 2014 году, ясновидец обещал, что жизнь адресата изменится к лучшему, но только если он заплатит взнос в размере $37,50.

"Все, что вам нужно сделать, чтобы увидеть, как изменится ваша жизнь, — это схватить руку дружбы, которую мы протягиваем вам", — гласило другое письмо.

Записки выглядели персонализированными за счет использования рукописных примечаний Фото: Daily Star

Записки, которые должны были выглядеть персонализированными за счет использования рукописных примечаний и личных данных о получателе, на самом деле были массового производства и рассылались тысячами каждую неделю.

Раннер был частью команды, которая обменивалась списками рассылки с другими мошенниками, причем письма обычно рассылались пожилым людям, страдающим слабоумием, и тем, у кого были финансовые проблемы.

Те, кто попадался на удочку мошенников, платили первоначальный взнос, после чего их забрасывали более "персонализированными" письмами якобы от мадам Дюваль, предлагая дальнейшие услуги и рекомендации в обмен на дополнительные деньги. Минюст заявил, что некоторые жертвы потеряли тысячи долларов.

Дюваль — реальная женщина, которая работала экстрасенсом, но не участвовала в мошенничестве Фото: Daily Star

Дюваль — реальная женщина, которая работала экстрасенсом, но не участвовала в мошенничестве, установили следователи.

На протяжении 20-летней истории схемы Раннер выступал в роли главаря и контролировал повседневную работу. Он скрывал свои следы, используя десятки подставных компаний и ведя кочевой образ жизни, который включал пребывание в Швейцарии, Франции, Нидерландах, Коста-Рике и Испании.

Он был экстрадирован из Испании в декабре 2020 года, и федеральное жюри присяжных Восточного округа Нью-Йорка признало его виновным по 14 пунктам обвинения в почтовом мошенничестве и связанных с ними преступлениях. По каждому пункту обвинения Раннеру грозит до 20 лет лишения свободы.

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