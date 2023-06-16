"Хранит свои секреты": "живой Нострадамус" рассказал о тайнах ледяного континента (фото)

Предсказатель Атос Саломе рассказал об одной из загадок. Пещера, которую называют "Антарктическая дыра", может быть свидетельством существования развитой доисторической цивилизации или даже базы инопланетян.

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Атос Саломе из Бразилии, которого прозвали "живым Нострадамусом" утверждает, что он может предсказывать будущее и считает, что Антарктида может хранить скрытые секреты, которые еще только предстоит открыть. Об этом пишет Daily Star.

Предсказатель рассказал, что отдаленный и недоступный континент в нижней части земного шара таит в себе огромное количество загадок.

"Одной из самых интригующих загадок Антарктиды является теория о том, что под льдом находятся подземные сооружения или даже древняя цивилизация. Некоторые сторонники теории заговора предполагают, что эти структуры могут быть свидетельством существования развитой доисторической цивилизации или даже базы инопланетян", — сказал бразильский провидец.

Одной из загадок, о которых говорил Атос, является "Антарктическая дыра" Фото: Felipe Assis

Одной из загадок, о которых говорил Атос, является "Антарктическая дыра". Это пещера, о которой много лет рассуждали многие специалисты, но существование которой так и не было доказано.

"Трудно подтвердить правдивость этих утверждений, интересно рассмотреть возможность того, что подо льдом есть скрытые структуры, которые еще не были открыты миру", — добавил предсказатель.

Что точно известно о замерзшем континенте, так это то, что на нем находится не менее 400 подледниковых озер, некоторые из которых были запечатаны подо льдом более миллиона лет. Несмотря на то, что эти ледяные озера являются одной из самых экстремальных сред на Земле, жизнь в них все еще существует.

В Антаркдите находится не менее 400 подледниковых озер Фото: Daily Star

Джон Приску, профессор полярной экологии из Университета Монтаны, отправив зонд в одно из озер, сказал, что ученые смогли увидеть множество бактерий и что в системе озера достаточно органического вещества, чтобы поддерживать высшие формы жизни.

"Эти открытия поднимают вопрос о возможности существования более сложной жизни в этих неисследованных регионах. Может ли Антарктида скрывать неизвестные науке формы жизни? Антарктида остается одним из самых увлекательных и загадочных мест на нашей планете. Ее тайны, скрытые под ледяным покровом, вызывают любопытство ученых, исследователей и любителей неизведанного. Антарктида хранит секреты, которые еще не раскрыты до конца, и, возможно, однажды эти тайны будут разгаданы", — сказал Атос.

Ранее Фокус писал, что футуролог предсказывает, что люди достигнут бессмертия уже совсем скоро. У известного американского ученого Рэймонда Курцвейла некоторые предсказания уже сбылись.

Также сообщалось, что Илон Маск предупреждает о том, что скоро наступит конец света. По словам главы компании SpaceX, это просто вопрос времени, когда наступит очередное массовое вымирание на Земле.