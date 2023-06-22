"Дети Бога": мать-сектантка выдала свою трехлетнюю дочь за 67-летнего лидера культа (фото)

Серена Келли родилась в секте "Дети Бога" и стала "девочкой с плаката" для этой противоречивой организации. После побега она поделилась своей историей.

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40-летняя Серена Келли из Остина, штат Техас (США), рожденная в секте, рассказала о своем браке и поделилась деталями, утверждая, что она стала женой уже в трехлетнем возрасте. Об этом пишет The Mirror.

Женщина выросла в религиозной организации "Дети Бога", основанной Дэвидом Бергом. Эта секта была известной и ранее имела свои базы по всему миру, включая Филиппины и Японию.

Группа, широко осуждаемая как культ, поощряла беспорядочные половые связи среди членов и считала, что дети становятся взрослыми в возрасте 12 лет.

Серена рассказала, что ее мать Сара, которая являлась высокопоставленным членом организации "Дети Бога", выдала ее замуж за Дэвида Берга, также известного как "отец Дэвид". Когда ей было всего три года, мать привела ее к 67-летнему мужчине, который поцеловал ее и заявил, что они теперь всегда будут вместе.

Женщина выросла в религиозной организации "Дети Бога", основанной Дэвидом Бергом Фото: The Mirror

Затем этот лидер культа подарил ребенку кольцо, которое было большого размера, но вокруг него был обмотан скотч, чтобы оно стало толще и не соскальзывало с пальца. Берг настоял на том, чтобы она всегда носила это украшение. Мужчина уже имел несколько других подростковых девочек в качестве жен. Серена была самой младшей среди них.

Женщина рассказала, что после своего "брака" она проживала с высокопоставленными членами секты и заявляла о систематическом насилии. Она утверждает, что в доме Берга она сталкивалась с многочисленными случаями сексуального надругательства как в отношении самой себя, так и в качестве свидетеля. Она добавила, что лидер культа часто устраивал оргии.

"Вокруг меня были нагота и сексуальность. Когда мы находились на Филиппинах, женщины ходили голыми или топлес, а мужчины носили только боксеры", — вспоминает девушка.

Берг уже имел несколько других девочек подростков в качестве жен Фото: The Mirror

Она также рассказала, что Берг жил в отдельном доме и иногда приглашал ее к себе, в основном это сводилось к поцелуям и объятиям в кровати, что было полностью неприемлемо. Девушка добавила, что от мужчины шел ужасный запах, в котором можно было узнать алкоголь.

Издание отмечает, что Дэвиду Бергу удалось убедить тысячи своих последователей в том, что близится конец света и единственный способ найти спасение – это заниматься сексом.

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