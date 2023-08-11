Фейковий "Николаевский Ванек": шахрай привласнив гроші українців для ЗСУ (фото, відео)

За версією слідства, мешканець Кривого Рогу скопіював контент відомого Telegram-каналу і просив підписників скидати гроші на Сили оборони. Таким чином він "заробив" 3 млн грн. Встановлено понад 100 осіб, які відправили гроші зловмиснику.

Related video

Поліція Миколаївської області викрила жителя Кривого Рогу, який створив "клон" відомого Telegram-каналу, відтворив там ідентичний контент і проводив збір коштів нібито на підтримку Збройних сил України (ЗСУ), а насправді привласнив їх собі. Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет у своєму Telegram-каналі.

За даними слідства, зловмисник вкрав 3 млн гривень, які призначалися ЗСУ.

"3 мільйони гривень вкрав в українців мешканець Кривого Рогу, створивши фейковий ТГ-канал, повністю копіюючи один із найвідоміших миколаївських каналів із національним ім'ям. Там шахрай зі справжнього телеграм-каналу копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання на "банк збору" на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал.

Керівник ГУНП у Миколаївській області уточнив, що наразі вже встановлено понад 100 осіб, які перерахували на картку зловмисника під виглядом оголошеного збору.

Також Шайхет опублікував відео з вибаченнями адміністратора фейкового каналу, з яких стало відомо, що він скопіював відомі анонімний Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Я створив фейковий канал "Миколаївський Ванек" і адміністрував його. Прошу вибачення у всіх, кого я обдурив фейковими зборами", — сказав затриманий.

Реакція адміністратора "Николаевского Ванька"

Адміністратор Telegram-каналу "Николаевский Ванек" подякував поліції за оперативну роботу.

Фото: Скриншот

"Спасибі поліції за відпрацювання! Люди, які намагаються заробляти на імені, яке саме на собі не заробляє — рідкісні п####и. Тому сядуть. Сядуть надовго. У всьому зізналися", — написав адміністратор анонімного каналу.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що співробітники СБУ затримали в Одесі двох горе-блогерів, які поширювали інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони на території регіону.

Також повідомлялося, що у США 57-річному Патрісу Раннеру загрожує до 280 років в'язниці за організацію схеми поштового шахрайства протягом двох десятиліть,