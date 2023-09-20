Россияне запустили дрон в машину со шведскими журналистами в Запорожской области (фото)

Пострадали представители телеканала TV4 — Йохан Фредрикссон и Даниэль Здолсек.

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Российский дрон атаковал автомобиль с журналистами из Швеции в Запорожье. Мария Авдеева, директор по исследованиям международной безопасности Европейской экспертной ассоциации, в сервисе Х (известный как Twitter) сообщила подробности.

Она рассказала, что подверглись удару представители телеканала TV4. Нападение россиян произошло в поселке Степногорск Васильевского района Запорожской области.

Журналист Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здолсек были в бронежилетах и касках с надписью "Пресса". Они вышли из салона транспортного средства для съемки и в этот момент российские захватчики их атаковали беспилотником.

Ситуация на Запорожье от Генштаба ВСУ

На юге, где украинские войска и в дальнейшем пытаются освободить захваченные россиянами территории, продолжаются бои. В районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки российские подразделения решили пойти в атаку. Это завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Силы обороны на Мелитопольском направлении и в дальнейшем ведут наступательную операцию. Бойцы наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

Напомним, в декабре 2022 года российские войска обстреляли транспортное средство с итальянскими журналистами в Херсоне. Оккупанты открыли огонь по автомобилю, хотя знали, что там едут представители СМИ. В результате атаки один репортер получил ранения. Репортер Клаудио Локателли, который находился в авто вместе с коллегой Никколо Селести, рассказал, что одна из пуль повредила машину. Он заявил, что получил ранения.