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Военный Фокус Российско-украинская война Бои за Бахмут: последние новости Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Битва за Бахмут: СМИ рассказали, чем заняты украинские военные в перерывах между боями (фото)

Украинские военные под Бахмутом
Фото: Sky News | Украинские военные под Бахмутом

На опубликованных кадрах изображен украинский военнослужащий во время проверки РСЗО "Град". Другие готовят обед.

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На опубликованных кадрах изображены украинские военнослужащие в перерывах между боями на передовых позициях в районе Бахмута. Снимки сделали журналисты британского издания Sky News.

Украинские военные под Бахмутом Fullscreen
Украинские военные под Бахмутом

"На одном из фото изображен украинский военнослужащий во время проверки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — говорится в публикации.

Украинские военные под Бахмутом Fullscreen
Украинские военные под Бахмутом
Украинские военные под Бахмутом Fullscreen
Украинские военные под Бахмутом

Накануне, 19 сентября, сообщалось, что во время контрнаступления и продолжающейся битвы за Бахмут ВСУ разбили элитные российские части. По данным аналитиков из "Института исследования войны", Силы обороны нанесли урон подразделениям 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ.

Также сообщалось, что ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и продолжают вести наступление. Войска оккупационной группировки удалось отбросить с некоторых позиций, которые все же не уточняются. Геолокационные записи показали, что украинские подразделения добились успеха к западу от Вербового.

По информации ISW, украинские ДРГ высадились на Козацкий остров под Херсоном и взяли под контроль его часть. Отдельные участки были захвачены к северу от Антоновского моста. Некоторые российские источники опубликовали данные о том, что ВСУ ударили по штабу 7-й гвардейской горно-десантной дивизии ВС РФ.