Зеленский заявил в ООН о фейковой солидарности стран ЕС и поддержке РФ: Польша вызвала посла

Представители МИД Польши заявили, что передали решительный протест польской стороны после слов украинского лидера о том, что некоторые страны ЕС только изображают поддержку Украины.

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Польша вызвала посла Украины после выступления президента Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Sky News.

Представители польского МИДа вызвали посла Украины и заявили, что передали "решительный протест" польской стороны против слов Зеленского о том, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность и косвенно поддерживают российского агрессора.

В своем выступлении накануне, 19 сентября, Зеленский заявил, что "политический театр" вокруг зернового импорта, в котором участвует Польша, Венгрия и Словакия, только на руку Москве.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий угрожает усилить зерновое эмбарго. Он был недоволен резкими высказываниями во время выступления президента Украины Зеленского на Генассамблее ООН.

Также сообщалось, что польские ультраправые давят на правительство из-за поддержки украинских беженцев и недовольства избирателей из сельских регионов, страдающих из-за зернового вопроса.