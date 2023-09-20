По меньшей мере 25 000 украинцев потеряли конечности из-за вторжения РФ, — Sky News

Ни украинские, ни российские чиновники официально не обнародуют цифры, отражающие цену войны, но они могут быть гораздо выше, отмечают журналисты.

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По меньшей мере 25 000 украинцев потеряли конечности после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины в прошлом году. Точные цифры трудно проверить и они могут быть гораздо выше. Об этом сообщает Sky News.

Количество покалеченных российских солдат неизвестно, но считается, что оно также огромно. Ни украинские, ни российские чиновники официально не желают обнародовать цифры, отражающие цену войны.

"Цифра не является официальной, и некоторые из них связаны с множественной потерей конечностей. Это стадион, полный инвалидов", — говорит Майк Коркоран, соучредитель клиники, об украинской оценке в 25 000 человек.

За 18 месяцев войны в Украине число украинцев с ампутированными конечностями было как минимум в 10 раз больше, чем американцев, покалеченных за 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Также в Sky News отмечают, что Правительство США поставляло Украине вооружение на миллиарды долларов в виде "пакетов помощи по вопросам безопасности", но эта помощь не позволит финансировать лечение раненых украинских военных.

"Министерство обороны не получало никаких конкретных запросов по улучшению протезирования для раненых украинских военнослужащих", — заявил представитель Министерства обороны США Гаррон Джей Гарн.

Однако он отметил, что в Ландштуле (военное медицинское учреждение США в Германии) сейчас есть несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение, кроме специфической протезной помощи.

"Мы приветствуем работу различных благотворительных организаций, которые участвуют в обеспечении украинцев, нуждающихся в протезной помощи", — говорит представитель минобороны США.

Напомним, 20 сентября командование медицинских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что почти 40% раненых защитников имеют повреждения конечностей, а для их сохранения используют индивидуальные титановые импланты, которые изготавливают благодаря 3D-технологиям.