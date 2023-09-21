Выполняют ультиматум Минобороны РФ: ЧВК "Вагнер" покидают позиции в Сирии

Иран может взять под свой контроль некоторые из этих позиций, чтобы обезопасить военные активы и расширить свои экономические операции.

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Наемники ЧВК "Вагнер" выполняют ультиматум, поставленный Минобороны РФ, и покидают позиции в Сирии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 20 сентября.

Аналитики Института отмечают, что этой ситуацией может воспользоваться Иран.

"Вагнер" оставляет свои позиции в Сирии, чтобы выполнить ультиматум Минобороны России. Иран может взять под свой контроль некоторые из этих позиций, чтобы обезопасить военные активы и расширить свои экономические операции", — говорится в отчете.

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Удар по союзникам ЧВК "Вагнер" в Судане: в ГУР рассказали, причастна ли Украина к спецоперации

27 августа Минобороны России приказало войскам "Вагнера" в Сирии покинуть страну или присоединиться к ВС РФ до 20 сентября. Около 1500 "вагнеровцев" находятся в Сирии, более 3000 сирийцев работают на ЧВК "Вагнер". 27 августа российские военные блогеры заявили, что с точки зрения "Вагнера" лучшим вариантом является передача активов Ирану, а не российскому МО.

Вооруженные силы РФ помогают сирийскому режиму засыпать позиции возле нефтегазовых месторождений, откуда отходит ЧВК "Вагнер".

Уход "Вагнера" из Сирии дает Ирану возможность обеспечить постоянное и прибыльное присутствие там. Иран использует территорию центральной сирийской пустыни для передачи оружия и военного оборудования своим прокси через Левант. Сирия имеет одни из крупнейших известных запасов фосфатов, которые являются ключевым ингредиентом удобрений.

Напомним, что в Судане неизвестные БпЛА атаковали наемников ЧВК "Вагнер". Как пишут западные СМИ, это было сделано "в украинском стиле".

Ранее сообщалось, что в Беларуси осталось менее тысячи наемников частной военной компании "Вагнер". Большинство "вагнеровцев", которые остались в Беларуси, не хотят забирать в другие ЧВК и Минобороны РФ.