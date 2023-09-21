Ударили по российскому штабу и закрепились в Клещиевке: где наступали ВСУ, — ISW (карты)

Украинские войска продолжают контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Аналитики проанализировали, как изменилась ситуация на фронте и где защитники имели успехи в продвижении.

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20 сентября Силы обороны продолжали наступательные действия вблизи города Бахмут в Донецкой области и на западе Запорожской области. Об успехах контрнаступления и действиях российских сил говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW).

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

Купянск и Луганская область

Сообщается, что ВС РФ пытались наступать на линии Купянск-Сватово, но не имели подтвержденных успехов. Российский провоенный блогер утверждал, что оккупанты продвинулись в районе села Новоегоровка в Харьковской области и даже установили там контроль над высотами. Аналитики не нашли этому подтверждений.

Также в соцсетях информировали, что вражеское войско осуществило неудачные атаки в районе сел Петропавловка и Синьковка на Харьковщине. В ВСУ подтверждали штурм российских захватчиков на Купянско-Лиманском направлении.

В Минобороны РФ сообщали, что их силы якобы отбили атаки Сил обороны возле села Диброва в Луганской области.

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

Донецкая область

Силы обороны продолжали наступать в районе Бахмута, но 20 сентября не получили территориальных достижений. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские силы продвигаются на юге от города и закрепляются на достигнутых рубежах.

В Минобороны Великобритании подтверждали, что Украина стабилизировала ситуацию в недавно освобожденных селах Клещиевка и Андреевка в Донецкой области. В то же время ВС РФ все еще контролируют железнодорожные пути, расположенные на востоке от Клещиевки.

Российские штурмовики признавали, что ВСУ нанесли удар по их штабу вблизи города Светлодарск в Бахмутском районе. Сообщалось, что защитникам удалось нанести разрушения базе, а также уничтожить несколько машин и ранить личный состав.

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

ВС РФ наносили контратаки на северном и южном флангах Бахмута, но не продвинулись вперед. По данным Генштаба ВСУ, бойцам удалось отбить вражеские атаки на северо-востоке от села Андреевка, вблизи поселка Ягодное и в районе села Зайцево. Российские источники поддавали сомнению информацию о полном освобождении Клещиевки и заявляли, что бои там еще продолжаются.

Также в России информировали, что оккупанты осуществили ограниченное продвижение на линии Авдеевка-Донецк. В то же время в ВСУ подтверждали атаки врага в районе города Марьинка, которые не имели результата.

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

Юг Украины

20 сентября Силы обороны продолжали штурм в районе границы между Донецкой и Запорожской областями. В Минобороны РФ заявляли, что их войска отбили атаку защитников в районе села Приютное и остановили украинскую ДРГ вблизи поселка Новодонецкое. В Генштабе ВСУ сообщали, что нанесли потери в технике и личном составе врагу на Шахтерском направлении.

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

Также украинские войска наступали в западной части Запорожской области. По данным Генштаба, ВСУ вели наступательные действия на Мелитопольском направлении и нанесли врагу значительные потери.

Российские источники утверждали, что их силы отбили атаки в районе сил Работино и Вербовое, а также вблизи села Новопрокоповка и поселка Копани. По их словам, защитники продвигались по низменности, потому что ВС РФ контролируют высоты.

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

Тем временем оккупанты 20 сентября атаковали на западе Запорожской области, но не имеют подтвержденных успехов. Они совершили безрезультатные атаки в районе сел Малая Токмачка, Новоданиловка и Работино.

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

Сообщалось, что и российские, и украинские бойцы действовали на островах в дельте Днепра на Херсонщине. В Минобороны РФ заявляли о якобы уничтожении четырех ДРГ украинских спецназовцев.

Карта боевых действий, обнародованная ISW Фото: ISW

Также 20 сентября Силы обороны ударили по командному пункту ВС РФ в районе села Верхнесадовое во временно оккупированном Крыму. По данным вражеских источников, для этого защитники использовали ракеты типа Storm Shadow.

Напомним, в Генштабе ВСУ проинформировали, что ВСУ отбили вражеские контратаки на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также украинские Воздушные силы нанесли десяток авиационных ударов по позициям и технике оккупантов.

Аналитики ISW сообщали, что командование ВС РФ заставляет своих бойцов ходить в необдуманные контратаки под Бахмутом.