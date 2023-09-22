"Потеряет веру, что выиграла": в США предполагают, что РФ пожалеет о выходе из зерновой сделки

Координатор американского Госдепа Джеймс О'Брайен отметил, что Россия потеряла желаемое влияние на экспорт из Украины после прорыва блокады в Черном море. Теперь московские чиновники задумаются, стоило ли разрывать договоренности.

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Рычаги влияния РФ на экспорт зерна из Украины через Черное море уменьшатся. Это связано с прорывом блокады благодаря временному коридору, по которому корабли добираются до портов. Изменение ситуации может натолкнуть Кремль пересмотреть свое решение о выходе из зерновой сделки. Соответствующее заявление руководителя Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймса О'Брайена процитировали в Reuters.

"Несколько факторов... повлияют на их расчеты. Один из них заключается в том, что их рычаг влияния снизится", — подчеркнул американский чиновник.

Вторым фактором, по его мнению, является потеря средств. Как объяснил координатор Госдепа, ценообразование в самой России страдает от нападений ВС РФ на корабли. Страховщики повышают ставки, и расходы страны-агрессора растут.

"В течение следующих нескольких недель, я думаю, изменятся факторы, которые заставили Россию верить, что она выиграет от выхода", — отметил О'Брайен.

В СМИ напомнили, что в РФ объясняли решение выйти из зерновой сделки тем, что ее собственный экспорт сталкивается с препятствиями и зерно не поступает в страны, где оно нужно. Однако в августе Украина объявила о создании гуманитарного коридора для эвакуации кораблей, которые застряли в портах из-за блокады Черного моря.

Напомним, 21 сентября этим коридором впервые воспользовалось иностранное грузовое судно — Resilient Africa. Турецкий корабль успешно зашел в Черное море и вернулся в пролив Босфор. Он вывез 3 тысячи тонн украинского зерна.

22 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что по коридору направляются три балкера — Azara, Ying Hao 01 и Eneida. Они должны вывезти из украинских портов более 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды.