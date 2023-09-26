Распространять нельзя уничтожать: как быстрый запуск спутников сводит на нет противоспутниковые возможности

В ХХ веке для запуска одного спутника нужны были годы разработок и расчетов — но с нынешним развитием технологий можно оперативно запустить еще один на замену. Тем не менее, Китай, Россия и США инвестируют в разработку оружия для поражения спутников. И противоспутниковое оружие представляет собой серьезную опасность, поскольку существующие правовые рамки не в состоянии противостоять этой гонке вооружений.

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Обеспокоенность синдромом Кесслера — гипотетическим событием, при котором уничтожение спутников приводит к образованию непроницаемого поля обломков, блокирующих доступ в космос, — вызвала неприятие противоспутникового оружия со стороны широкой общественности. Тем не менее, ряд стран, в первую очередь Китайская Народная Республика, продолжают активные исследования, разработки и испытания боевых и небоевых противоспутниковых средств. В результате возникла своего рода мини-гонка вооружений, когда геополитические соперники спешат создать наступательные противоспутниковые средства, а также оборонительные меры по борьбе с ними. Принято считать, что противоспутниковое оружие представляет собой единственную опасность, поскольку существующие правовые рамки не в состоянии противостоять этой гонке вооружений.

Фокус перевел статью Ритвика Гупта и Эндрю В. Редди о том, как быстрый пуск спутников нивелирует технологии для борьбы с ними.

Но, возможно, это слишком пессимистично. Есть все основания полагать, что противоспутниковое оружие будет становиться все менее эффективным. Постоянная эволюция и расширение возможностей систем оперативного запуска позволит резко сократить сроки замены вышедших из строя спутников. Это, в свою очередь, снизит эффект от успешных противоспутниковых атак.

Движущие силы инвестиций в противоспутниковые системы времен холодной войны

В период холодной войны стремительно развивались возможности космической разведки, которые позволяли получать обширную и своевременную разведывательную информацию о событиях по всему миру при небольших затратах. Относительные возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки каждой из сторон (эвфемистически обозначенные как "национальные технические средства") рассматривались как угроза и в США, и в Советском Союзе. Спутниковые программы-шпионы типа CORONA, позволили Соединенным Штатам точно оценить, что они сильно переоценивали количество межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков дальнего действия, которыми располагал Советский Союз. В новом мире, где спутники-шпионы срывали все покровы, требовалось решение, которое помогло бы сохранить секреты. Впоследствии обе страны разработали функциональные противоспутниковые средства для противодействия передовым функциям разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также в качестве демонстрации силы во все более "защищаемой" области космоса.

Спутниковые программы-шпионы типа CORONA, позволили Соединенным Штатам точно оценить, что они сильно переоценивали количество межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков дальнего действия, которыми располагал Советский Союз Фото: Википедия

В администрациях Джимми Картера и Рональда Рейгана существовал баланс голосов, выступавших как за, так и против создания противоспутникового потенциала. Распространение оружия в космосе рассматривалось как нежелательный для США результат, но некоторые высказывали мнение, что превосходство в космосе необходимо для противодействия советской агрессии, даже если это будет стоить нейтралитета космической области. Президентские предпочтения разделились: Картер предпочел ограничение противоспутниковой деятельности, а Рейган настаивал на усилении наступательных действий в космосе. США уже являлись участником Договора о космосе 1967 года, подписанного также Советским Союзом и Великобританией, в котором была сделана попытка ограничить милитаризацию космоса. Все стороны обязались не размещать на орбите оружие и не выводить в космос оружие массового поражения, а также поддерживать открытые научные исследования на основе сотрудничества. Важно отметить, что Договор о космосе не предусматривал запрета на противоспутниковое оружие и любую военную деятельность на орбите Земли. В результате американские и советские испытания противоспутникового оружия продолжались и продолжаются по сей день.

Стратегическая логика противоспутниковых атак

В прошлом запуск даже относительно простых спутников для получения изображений и наблюдения требовал многолетнего напряженного планирования и подготовки. В период холодной войны в США идея космического наблюдения возникла в 1950-х годах в рамках программы CORONA и была реализована запуском спутника Keyhole-1 в 1959 году. Аналогичным образом Советский Союз в 1956 году задумал идею фоторазведки из космоса как продолжение программы "Спутник" и успешно реализовал ее в 1962 году с помощью ракеты "Зенит-2". Необходимые для этого специальные знания и опыт были доступны лишь отдельным государственным учреждениям, таким как Национальное разведывательное управление США или Управление космической разведки Главного разведывательного управления. В США и Великобритании цепочки поставок были сведены к небольшому числу утвержденных аэрокосмических подрядчиков. Операторы должны были пройти длительную подготовку, чтобы поддерживать орбитальную динамику и каналы связи. Неудивительно, что рост спроса в сочетании с искусственным дефицитом предложения в условиях регулирования привел к увеличению затрат и прибыли для немногих поставщиков аэрокосмического потенциала. Консолидация рынка привела к отсутствию гибкости, ограничению исследований и разработок новых аэрокосмических технологий и снижению устойчивости промышленности к возникающим угрозам.

Советский спутник "Зенит-2"

Создание орбитального потенциала требует многомиллионных инвестиций в исследования, разработку, производство, поддержку и логистику. После запуска спутники влекут ежегодные расходы на поддержание, обслуживание и эксплуатацию в размере миллионов долларов. Противоспутниковое оружие способно в одно мгновение свести на нет все эти колоссальные затраты ресурсов. Восполнение утраченных возможностей потребовало бы от нескольких месяцев до нескольких лет планирования, производства и подготовки к запуску — сроки, которые в условиях войны или кризиса являются катастрофическими. Восстановленным средствам также придется иметь дело с облаками мусора от своих уничтоженных предшественников. Орбитальные плоскости и высоты делятся на несколько групп, таких как низкая околоземная, средняя околоземная и геостационарная орбиты, причем многие орбитальные плоскости и точки труднодоступны, а некоторые имеют гораздо большую ценность, чем другие.

Это дает государствам достаточный стимул для использования противоспутникового потенциала в условиях кризиса. Многие возможности военного времени зависят от адекватного функционирования орбитальных систем. Своевременное понимание того, когда и где будут запущены ракеты в ходе обмена ударами, крайне важно как для оборонительной стратегии, так и для стратегии второго удара. В настоящее время множество спутников обеспечивают слежение за ракетами и раннее предупреждение о них, а США и другие страны продолжают вкладывать в них большие средства. Эффективным противодействием таким системам является противоспутниковое оружие. В мире, где спутники не защищены, инвестиции в наступательные средства поражения имеют большой смысл.

Перспективы ответного запуска

Под "ответным запуском" понимается возможность быстрой доставки полезной нагрузки в космос с минимальным предварительным уведомлением или временем ожидания. По сравнению с многолетними сроками, которые были нормой на протяжении последних десятилетий, появление оперативного запуска стало переломным моментом для доступа в космос.

В качестве примера можно привести текущую миссию Artemis. Впервые о международном партнерстве гражданских космических агентств по совместной разработке полезных нагрузок и платформ для запуска было объявлено в 2017 году. Запуск ракеты-носителя Artemis I, использующей широко критикуемую систему Space Launch System, был отложен примерно на четыре месяца и состоялся в 2022 году, спустя полдесятка лет после первоначального утверждения. Тем временем компании SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin и другие разработали ракеты-носители и инфраструктуру, позволяющие заключать контракты и выводить полезную нагрузку в течение нескольких месяцев, а не лет. Такие организации, как Космические силы США и Отдел оборонных инноваций, инвестируют в тактические системы запуска, способные вывести спутник на орбиту менее чем за 24 часа после получения заявки на запуск. В ответ на эти сигналы спроса оперативные запуски будут только ускоряться.

Такие организации, как Космические силы США и Отдел оборонных инноваций, инвестируют в тактические системы запуска, способные вывести спутник на орбиту менее чем за 24 часа после получения заявки на запуск Фото: скриншот

И США, и Китай признают огромную стратегическую ценность оперативного запуска и активно инвестируют в него. В США Космические силы, Агентство космических разработок и ВВС выделили сотни миллионов долларов по контрактам на поддержку систем оперативного запуска. Эти контракты охватывают широкий спектр задач — от разработки ракет-носителей до усовершенствования топлива и новых механизмов запуска. Кроме того, многочисленные государственные предприятия космической и оборонной промышленности Китая, такие как Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, ведут активную разработку новых ракет-носителей, чтобы сравняться с США в этой важнейшей области.

Ответный запуск в корне меняет стратегические расчеты и анализ затрат и выгод, лежащих в основе инвестиций в противоспутниковый потенциал. При возможности быстрого запуска заменяемой полезной нагрузки в течение нескольких дней или недель, а не лет, исчезает большая часть асимметричных преимуществ, обеспечиваемых противоспутниковым оружием.

Кроме того, чрезвычайно возросло количество сырья, компонентов и специалистов, необходимых для разработки, создания и эксплуатации современных спутников, обеспечивающих передачу изображений и связь. Статус-кво времен "холодной войны", когда специалисты по созданию спутников находились только в США и Советском Союзе, закончился, о чем свидетельствует производство оптических линз во Франции, разработка радиолокационных решеток в Японии и спутников связи в Австралии. Спутниковая полезная нагрузка коммерческого класса легкодоступна и, по прогнозам, будет расти в геометрической прогрессии в обозримом будущем. Специализированные знания, некогда сосредоточенные в горстке государственных ведомств, распространились по всему коммерческому сектору и сегодня доступны даже частным лицам.

Если новый потенциал можно восстановить в считанные дни, то успешный многомиллионный противоспутниковый удар может и не привести к существенному снижению космических возможностей противника. Зачем в таких условиях вкладывать драгоценные ресурсы в системы типа "серебряной пули", которые можно использовать только один раз против легко и быстро заменяемой цели?

Сохраняющаяся опасность противоспутникового оружия

В совокупности с распространением в мире возможностей оперативного запуска спутников повышение сдержанности и избирательности в отношении противоспутниковых технологий соответствует потребностям как экономии, так и безопасности. По аналогии с концепцией выпадения ядерных осадков, применение разрушительного противоспутникового оружия приводит к образованию опасного орбитального мусора с долговременными последствиями. Неконтролируемое образование мусорных полей в результате кинетических ударов ставит под угрозу все космические средства и лишает доступа к целым орбитальным плоскостям на многие годы вперед. Это наносит прямой ущерб растущему гражданскому, коммерческому и гуманитарному использованию космоса всеми странами. Действительно, возможность выхода из-под контроля событий, порождающих мусор, была определена в качестве одной из основных потенциальных угроз еще в конце 1970-х годов. Помимо внешних эффектов, преднамеренное создание облаков мусора чревато и самоповреждением — загрязнением орбитальных плоскостей, необходимых самой атакующей стране.

В последние годы США неуклонно развивают свою стратегическую политику в отношении противоспутникового оружия по многим направлениям

В последние годы США неуклонно развивают свою стратегическую политику в отношении противоспутникового оружия по многим направлениям. Заметно активизировались исследования, разработки и испытания небоевых средств выведения из строя или уничтожения спутников, позволяющих избежать образования стойкого орбитального мусора. К ним относятся методы радиоэлектронной борьбы, такие как глушение и подмена сигналов, а также технологии направленной энергии, например, лазеры и пучки частиц.

За последнее десятилетие США, Россия и Китай продемонстрировали и приняли на вооружение различные противоспутниковые системы направленной энергии. В свою очередь, администрация Джозефа Байдена ввела мораторий на испытания разрушительных кинетических противоспутниковых систем, но при этом не стала полностью запрещать противоспутниковый потенциал в целом. Такое осторожное разграничение политики свидетельствует о признании того, что Америка сама вкладывает значительные средства в передовые небоевые противоспутниковые системы, а также о потенциальной необходимости сдерживания.

Барьеры на пути ответных запусков

Теоретически отказ противников от технологий ответных запусков может сохранить асимметричное преимущество противоспутникового оружия. Однако на практике такие крупные соперники, как Китай и Россия, уже обладают достаточно внушительным потенциалом по запуску ракет-носителей, несмотря на экспортный контроль. При этом жесткое соблюдение сложных нормативных требований, пожалуй, больше вредит конкурентоспособности американской промышленности, чем сдерживает распространение ключевых технологий. В документе "Состояние космической промышленной базы в 2020 году", подготовленном совместно Космическими силами США, Отделом оборонных инноваций и Исследовательской лабораторией ВВС, в качестве существенного препятствия для инноваций американских космических компаний названо соблюдение сложных режимов Международного регламента торговли оружием и Положения об экспортном регулировании.

Вместо того чтобы чрезмерно полагаться на экспортный контроль, более эффективный политический подход позволил бы ускорить достижение лидерства США в области оперативных запусков за счет увеличения финансирования и партнерства между государственным и частным секторами. Опережение конкурентов в области оперативного запуска даст преимущества как в области экономики, так и в области национальной безопасности. Экспортный контроль по-прежнему играет определенную роль, но он должен быть сбалансирован с гибкостью, позволяющей стимулировать инновации в США.

Управление по контролю за оборонной торговлей Госдепартамента, отвечающее за соблюдение политики экспортного контроля, активно пересматривает раздел Списка боеприпасов США, регулирующий экспорт космической техники (так называемая категория XV). Одновременно с этим управление обращается к заинтересованным сторонам, чтобы усовершенствовать правила и предотвратить передачу критически важного потенциала конкурентам и в то же время свести к минимуму ограничения на коммерческий рост.

В космосе, как и в других областях, цепляться за иллюзию сохранения монополии на технологии может быть контрпродуктивно в долгосрочной перспективе. В случае с "чутким" запуском необходимо делать акцент на создании наиболее передовых отечественных технологий, а не на жестком ограничении глобального доступа.

Посредничество в конкуренции в космосе

Разработка космических вооружений неуклонно продолжается. Однако распространение возможностей оперативного запуска имеет и положительную сторону, заключающуюся в снижении угрозы противоспутниковых ударов, вызываемых обломками. Обеспечивая возможность быстрого восстановления выведенных из строя космических средств, оперативный запуск подталкивает государства к разработке многоразовых небоевых систем, которые в значительной степени позволяют избежать опасных последствий синдрома Кесслера.

Разумеется, нормативно-правовая политика, и в первую очередь Договор о космосе, еще не успела в полной мере отразить эти стремительно развивающиеся технологии и доктрины. Баланс между обеспечением экономического роста и сохранением преимуществ национальной безопасности в космосе будет оставаться непростой задачей. При прагматичном подходе и достаточной дальновидности политики смогут найти решения, которые позволят человечеству извлекать выгоду из открывающихся космических рубежей, смягчая при этом наиболее разрушительные проявления неизбежной конкуренции.

Об авторах

Ритвик Гупта — аспирант Калифорнийского университета Беркли по компьютерному зрению в Лаборатории исследований искусственного интеллекта Беркли и научный сотрудник Лаборатории рисков и безопасности Беркли. Он занимает должность заместителя технического директора по автономности в подразделении оборонных инноваций. Изложенные взгляды не являются официальной позицией Министерства обороны или правительства США.

Эндрю В. Редди — доцент-исследователь государственной политики Школы государственной политики имени Голдмана Калифорнийского университета в Беркли, основатель и директор Лаборатории риска и безопасности в Беркли.