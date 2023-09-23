ВС РФ запустили по Украине ракеты и Shahed: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

По информации военных администраций, взрывы прозвучали ночью в Одесской и Днепропетровской областях. Россия запустила по мирным регионам ракеты и дроны-камикадзе, соответственно.

Related video

Российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины в ночь на 23 сентября, в результате чего силам ПВО пришлось перехватывать вражеские объекты в небе. Фокус собрал все, что известно об обстреле.

ВС РФ атаковали Украину 23 сентября: Одесская область

По информации местных Telegram-каналов, первые взрывы прозвучали около 00:46. По их данным, область могли атаковать противокорабельными ракетами типа "Оникс", ведь незадолго до этого в Воздушных силах предупреждали о движении вражеских объектов в этом направлении.

Глава Одесской областной военной администрации Олек Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района не выходить их укрытий до окончания тревоги и попросил не снимать работу ПВО.

В эфире телемарафона руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила версию с ракетами "Оникс" и рассказала о последствиях обстрела.

"Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория. Критических и травмированных разрушений нет", — заявила Наталья Гуменюк.

ВС РФ атаковали Украину 23 сентября: Днепропетровская область

Первые взрывы прозвучали уже утром, примерно в 5:20, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Всего их было минимум 5. До этого в Воздушных силах предупреждали, что противник запустил дроны-камикадзе Shahed в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что противник повредил в областном центр объект критической инфраструктуры. Удалось перехватить 12 БПЛА. Новоалександровской общине Днепровского района пострадали две АЗС и светофор. Спасателям удалось справиться с пожаром, люди не пострадали.

Также не прекращается террор Никопольского района.

"На Марганец агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. По Красногригорьевской общине – учел из тяжелой артиллерии. Разбиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили", — написал Сергей Лысак.

Обошлось без жертв и пострадавших.

ВС РФ атаковали Украину 23 сентября: сводка Воздушных сил

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. Всего было 15 БПЛА Shahed 136/131, которые запускались из Приморско-Ахтарского направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 "шахедов", — заявили в Воздушных силах.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что российские оккупанты атаковали Кременчуг. Вражеская ракета попала в парк отдыха, что в результате привело к новым жертвам. На место оперативно прибыли спасательные группы, которые начали справляться с последствиями.