ЗС РФ запустили по Україні ракети й Shahed: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

За інформацією військових адміністрацій, вибухи пролунали вночі в Одеській і Дніпропетровській областях. Росія запустила по мирних регіонах ракети і дрони-камікадзе відповідно.

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Російські окупанти знову атакували мирні міста України в ніч на 23 вересня, унаслідок чого силам ППО довелося перехоплювати ворожі об'єкти в небі. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл.

ЗС РФ атакували Україну 23 вересня: Одеська область

За інформацією місцевих Telegram-каналів, перші вибухи пролунали близько 00:46. За їхніми даними, область могли атакувати протикорабельними ракетами типу "Онікс", адже незадовго до цього в Повітряних силах попереджали про рух ворожих об'єктів у цьому напрямку.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олексій Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського району не виходити з їхніх укриттів до закінчення тривоги та попросив не знімати роботу ППО.

В ефірі телемарафону очільниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила версію з ракетами "Онікс" і розповіла про наслідки обстрілу.

"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області, але це відкрита територія. Критичних і травмованих руйнувань немає", — заявила Наталія Гуменюк.

ЗС РФ атакували Україну 23 вересня: Дніпропетровська область

Перші вибухи пролунали вже вранці, приблизно о 5:20, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Загалом їх було щонайменше 5. До цього в Повітряних силах попереджали, що противник запустив дрони-камікадзе Shahed у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що противник пошкодив в обласному центрі об'єкт критичної інфраструктури. Вдалося перехопити 12 БПЛА. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району постраждали дві АЗС і світлофор. Рятувальникам вдалося впоратися з пожежею, люди не постраждали.

Також не припиняється терор Нікопольського району.

"На Марганець агресор скинув боєприпас із безпілотника. По Червоногригорівській громаді — влучив із важкої артилерії. Розбито 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили", — написав Сергій Лисак.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

ЗС РФ атакували Україну 23 вересня: зведення Повітряних сил

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе в напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом було 15 БПЛА Shahed 136/131, які запускалися з Приморсько-Ахтарського напрямку.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 "шахедів", — заявили в Повітряних силах.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що російські окупанти атакували Кременчук. Ворожа ракета влучила в парк відпочинку, що в результаті призвело до нових жертв. На місце оперативно прибули рятувальні групи, які почали справлятися з наслідками.