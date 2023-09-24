Немецкие ракеты Taurus для Украины: эксперты узнали, сколько ВСУ нужно времени для обучения

Ряд политиков из Германии считают, что Taurus нужно поставить Киеву без промедлений. Крылатые ракеты важны для Украины, это стало понятно после атаки на штаб российского Черноморского флота РФ, заявил оборонный эксперт Маркус Фабер.

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Украинским военным нужно до трех месяцев, чтобы научится запускать дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сказал оборонный эксперт Свободной демократической партии Маркус Фабер в комментарии немецкому таблоиду Bild.

Немецкое правительство несколько месяцев обсуждает возможность поставить Украине ракеты Taurus, которые производят на заводе компании MBDA в Шробенхаузене. Решение США направить Киеву ракеты ATACMS может повлиять на позицию Берлина, указывают авторы.

Проблемой может стать длительный срок обучения военных ВСУ их использованию. Все аргументы ведомства канцлера Олафа Шольца по задержке поставок ракет Taurus теперь недействительны, говорит Фабер.

"Разум подсказывает, что Taurus должны быть поставлены немедленно. То, как крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно после атаки на штаб российского Черноморского флота", — заявил оборонный эксперт.

"Украинцы впервые запросили (ракеты Taurus, — ред.) более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения", — заявил Фабер.

Напомним, что 15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус озвучил срок принятия решения о поставках ракет Taurus в Украину. Правительство Германии, по его словам, должно это сделать через одну или две недели.

По мнению экспертов, ракеты Taurus можно запускать с переоборудованных истребителей Су-24. Такую схему использовали для Storm Shadow и SCALP.