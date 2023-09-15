"Мы хотим защищать Украину": в Германии назвали сроки передачи ракет Taurus для ВСУ

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, вопрос не связан с недоверием к украинцам и их способности использовать ракеты дальнего действия, а объясняется лишь обеспечением безопасности.

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Решение о поставках ракет Taurus в Украину будет принято Кабмином Германии через одну или две недели. Об этом рассказал глава министерства обороны Германии Борис Писториус, передает немецкое издание Phoenix.

"Мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения о поставках ракет Taurus, то так тому и быть", — заявил Писториус.

Он подчеркнул, что вопрос не связан с недоверием к украинцам и их способности использовать ракеты дальнего действия, а скорее связан с обеспечением безопасности.

Писториус отметил, что его и всех членов кабинета министров объединяет обязательство предотвращать ущерб германскому народу, но при этом они также стремятся защищать Украину.

"Хотя решение займет еще некоторое время, важно понимание и поддержка со стороны украинских друзей", — заключил глава Минобороны ФРГ.

Характеристики ракет Taurus

Крылатые ракеты не всегда попадают на радары, потому что летят на низких высотах. Их преимущественно используют для атак по важным целям, таким как командные пункты/бункеры, склады с боеприпасами и топливом, аэродромы и мосты.

Россия атакует Украину крылатыми ракетами в том числе и гражданскую инфраструктуру, в арсенале же Киева нет таких средств поражения, как ракеты "Калибр".

Напомним, что США могут передать Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

Также сообщалось, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вопрос об ATACMS поднимался и во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена 7 сентября.