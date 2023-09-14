"Требуют предоставить Украине Taurus": немецкие депутаты поддержали идею о передаче ракет

Парламентарии считают, что, учитывая следующее заседание по вопросам обороны Украины в рамках формата Рамштайн, которое состоится 19 сентября, ФРГ должна предоставить Украине дальнейшие обязательства.

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Немецкие парламентарии отправили письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором призвали предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Tagesschau.

В письме отмечается, что авторами его были Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из партии Свободных демократов, Антон Гофрайтер из партии Зеленых и Андреас Шварц из партии СДПГ.

Депутаты считают, что, учитывая предстоящее заседание по вопросам обороны Украины в рамках формата Рамштайн, запланированное на 19 сентября, Германия должна взять на себя дополнительные обязательства перед Украиной.

"В частности, Украине нужна система крылатых ракет Taurus, которая находится на вооружении Бундесвера, чтобы ослабить российское военное материально-техническое обеспечение", — говорится в письме.

Также в письме отмечается, что представители украинского правительства утверждают, что эта система вооружения будет использоваться исключительно на территории Украины.

"Мы не видим оснований сомневаться в этом обязательстве", — добавили депутаты.

Кроме того, в письме подчеркнули, что Германия должна продолжать поставлять Украине средства противовоздушной обороны, боеприпасы, медицинский материал и бронированные транспортные средства, в частности боевые танки и бронетранспортеры.

В то же время, согласно письму, особое значение важно обеспечить украинские войска запасными частями для систем, которые уже были поставлены, и поддержать в ремонте этих систем.

Характеристики ракет Taurus

Крылатые ракеты не всегда попадают на радары, потому что летят на низких высотах. Их преимущественно используют для атак по важным целям, таким как командные пункты/бункеры, склады с боеприпасами и топливом, аэродромы и мосты.

Россия атакует Украину крылатыми ракетами в том числе и гражданскую инфраструктуру, в арсенале же Киева нет таких средств поражения, как ракеты "Калибр".

Напомним, что США могут передать Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

Также сообщалось, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вопрос об ATACMS поднимался и во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена 7 сентября.