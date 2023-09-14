"Вимагають надати Україні Taurus": німецькі депутати підтримали ідею про передачу ракет

Парламентарі вважають, що, з огляду на наступне засідання з питань оборони України в рамках формату Рамштайн, яке відбудеться 19 вересня, ФРН має надати Україні подальші зобов'язання.

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Німецькі парламентарії надіслали листа канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і міністру оборони Борису Пісторіусу, в якому закликали надати Україні крилаті ракети Taurus. Про це повідомляє Tagesschau.

У листі зазначено, що авторами його були Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн із партії Вільних демократів, Антон Гофрайтер із партії Зелених та Андреас Шварц із партії СДПН.

Депутати вважають, що, з огляду на майбутнє засідання з питань оборони України в рамках формату Рамштайн, заплановане на 19 вересня, Німеччина має взяти на себе додаткові зобов'язання перед Україною.

"Зокрема, Україні потрібна система крилатих ракет Taurus, яка перебуває на озброєнні Бундесверу, щоб послабити російське військове матеріально-технічне забезпечення", — йдеться в листі.

Також у листі наголошується, що представники українського уряду стверджують, що ця система озброєння буде використовуватися виключно на території України.

"Ми не бачимо підстав сумніватися в цьому зобов'язанні", — додали депутати.

Крім того, у листі наголосили, що Німеччина має продовжувати постачати Україні засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, медичний матеріал і броньовані транспортні засоби, зокрема бойові танки та бронетранспортери.

Водночас, згідно з листом, особливе значення має забезпечити українські війська запасними частинами для систем, які вже були поставлені, і підтримати в ремонті цих систем.

Характеристики ракет Taurus

Крилаті ракети не завжди потрапляють на радари, бо летять на низьких висотах. Їх переважно використовують для атак по важливих цілях, як-от командні пункти/бункери, склади з боєприпасами і паливом, аеродроми і мости.

Росія атакує Україну крилатими ракетами, зокрема й цивільну інфраструктуру, в арсеналі ж Києва немає таких засобів ураження, як ракети "Калібр".

Нагадаємо, що США можуть передати Україні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною.

Також повідомлялося, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, питання про ATACMS порушували і під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена 7 вересня.