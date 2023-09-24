"Ослепили врага": ВСУ ликвидировали наблюдательный пункт РФ под Токмаком (видео)

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, наблюдательный пункт захватчиков был ликвидирован попаданием снаряда GMLRS.

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Вооруженные силы Украины уничтожили наблюдательный пост Российской Федерации под Токмаком Запорожской областии. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Украинские военные "ослепили" врага", — сообщил Федоров.

По его словам, украинские военные прямым попаданием снаряда GMLRS ликвидировали российский наблюдательный пункт на Токмакском направлении.

Напомним, 20 сентября стало известно, что на Бахмутском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь". Враг пытался замаскировать вооружение, однако в результате взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны цель была ликвидирована.

В тот же день появилось видео, как в Херсонской области спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали три надводные лодки российской армии. В частности, бойцы нанесли удары дронами-камикадзе украинского производства. Вместе с лодками был уничтожен личный состав ВС РФ.