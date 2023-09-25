СБУ разоблачила агентов РФ, которые собирали компромат на бойцов ВСУ и сотрудников ТЦК (фото)

Известно, что задержанные отслеживали последствия воздушных ударов РФ по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.

Related video

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая действовала на территории Харьковщины. Об этом сообщают в СБУ.

По данным правоохранителей, подозреваемые собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.

СБУ нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ

"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области", — говорится в сообщении.

Наибольшее внимание, по словам сотрудников СБУ, российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Кроме того, задержанные отслеживали последствия воздушных ударов РФ по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.

СБУ нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ

"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задокументировали преступные действия 4-х участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства", — добавляют правоохранители.

СБУ нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ

По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения РФ бежал в Россию. Там, по словам СБУ, его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове.

В ее состав он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

"Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования Сил обороны или "адреса" российских воздушных ударов", — говорится в сообщении.

Собранные сведения они переправляли руководителю группы в РФ, а он предоставлял их своему "куратору" из ГРУ.

СБУ нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ СБУ нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей", — сообщают правоохранители.

Напомним, 22 сентября СБУ собрала доказательную базу на подсанкционного коллаборанта Вадима Первых — руководителя так называемой "телерадиокомпании "Крым", которую россияне создали на временно оккупированном полуострове. ТРК стала медийной "трибуной" для Аксенова и Сальдо.