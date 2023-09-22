Пиарил Аксенова и Сальдо: владельцу ТРК "Крым" сообщили о подозрении, — СБУ

Известно, что в студиях ТРК монтировали фейковые репортажи с передовой и постановочные сюжеты в поддержку незаконных референдумов 2022 и 2023 годов.

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Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на подсанкционного коллаборанта Вадима Первых — руководителя так называемой "телерадиокомпании "Крым", которую россияне создали на временно оккупированном полуострове. ТРК стала медийной "трибуной" для Аксенова и Сальдо. Об этом 22 сентября сообщила СБУ.

По данным правоохранителей, после полномасштабного вторжения РФ захватническая телерадиокомпания функционирует как единственная медийная платформа для распространения кремлевской пропаганды во временно захваченной части юга Украины.

"В структуру оккупационного учреждения входит 16 российских информресурсов. Среди них — телеканалы "Первый крымский" и "Крым 24", — говорится в сообщении.

Известно, что под руководством Вадима Первых они стали главными рупорами кремля в регионе, а также "медиатрибунами" для местных гауляйтеров Аксенова и Сальдо.

Также в студиях вражеской ТРК монтировали фейковые репортажи с передовой и постановочные сюжеты в поддержку референдумов 2022 и 2023 годов.

Сам Первых, как отмечают правоохранители, неоднократно публично выступал за продолжение войны против Украины и призвал жителей оккупированных территорий присоединяться к российской армии.

Такие "обращения" обнародовал как в эфирах подконтрольных телеканалов, так и на собственных страницах в запрещенных соцсетях.

Вадим Первых и сотрудничество с РФ: детали

По данным следствия, Первых добровольно пошел на сотрудничество с агрессором сразу после захвата украинского полуострова в 2014 году. За это его с начала назначили "главным редактором" российского телеканала "Первый крымский".

Впоследствии коллаборационист стал "заместителем министра информации и связи" оккупационной администрации РФ на украинском полуострове, а в апреле 2020 года — "гендиректором ТРК "Крым".

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности Первых против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории на юге Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

"Расследование проводили в сотрудничестве с Главным Управлением СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве Прокуратуры АР Крым", — добавили правоохранители.

Напомним, сегодня, 22 сентября, около 12-13 часов жители временно оккупированного Крыма услышали несколько взрывов в разных регионах полуострова. Российское командование заявило, что ПВО сбило ракеты, которые атаковали военные базы ВС РФ. Заявления опровергнуты фотографиями и видео из центра Севастополя, где был разрушен штаб Черноморского флота.