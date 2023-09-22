Піарив Аксьонова і Сальдо: власнику ТРК "Крим" повідомили про підозру, – СБУ

Відомо, що у студіях ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку незаконних референдумів 2022 і 2023 років.

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Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих – керівника так званої "телерадіокомпанії "Крим", яку росіяни створили на тимчасово окупованому півострові. ТРК стала медійною "трибуною" для Аксьонова і Сальдо. Про це 22 вересня повідомила СБУ.

За даними правоохоронців, після повномасштабного вторгнення РФ загарбницька телерадіокомпанія функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди в тимчасово захопленій частині півдня України.

"До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них – телеканали "Перший кримський" та "Крим 24", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що під керівництвом Вадима Первих вони стали головними рупорами кремля в регіоні, а також "медіатрибунами" для місцевих гауляйтерів Аксьонова і Сальдо.

Також у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку референдумів 2022 і 2023 років.

Сам Первих, як зазначають правоохоронці, неодноразово публічно виступав за продовження війни проти України та закликав мешканців окупованих територій приєднуватись до російського війська.

Такі "звернення" оприлюднював як в ефірах підконтрольних телеканалів, так і на власних сторінках у заборонених соцмережах.

Вадим Первих та співпраця з РФ: деталі

За даними слідства, Первих добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення українського півострова у 2014 році. За це його з початку призначили "головним редактором" російського телеканалу "Перший кримський".

Згодом колаборант став "заступником міністра інформації і зв’язку" окупаційної адміністрації РФ на українському півострові, а в квітні 2020 року – "гендиректором ТРК "Крим".

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

"Розслідування проводили у співпраці із Головним Управлінням СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Прокуратури АР Крим", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, близько 12-13 години жителі тимчасово окупованого Криму почули кілька вибухів у різних регіонах півострова. Російське командування заявило, що ППО збило ракети, які атакували військові бази ЗС РФ. Заяви спростовані світлинами та відео з центру Севастополя, де було зруйновано штаб Чорноморського флоту.