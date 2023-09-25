"Не пренебрегают и женщинами": РФ продолжает мобилизацию в оккупации, — Гуменюк (видео)

По словам спикера Сил обороны юга, террор мирного населения на захваченных территориях не прекращается. Противник формирует отряды, которые практически сразу отправляются к линии фронта.

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Российские оккупанты продолжают терроризировать местное население на временно захваченных территориях. В частности, речь идет про Херсонскую область. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 25 сентября.

По ее словам, противник и дальше пытается собрать мобилизационный ресурс из украинцев, которые не смогли или не захотели выезжать после начала войны по тем или иным причинам. Их заставляют оформить чужое гражданство.

"Враг продолжает терроризировать мирное население насильной паспортизацией, продолжают собирать из них мобилизационный ресурс. При этом, конечно, акцент делается на мужскую часть населения, но не пренебрегают и женщинами. Формируют так называемые отряды территориальной обороны, которые мотивируется якобы тем, что будут защищать и никуда не перемещаться от своего населенного пункта", — заявила Наталья Гуменюк.

При этом, как только отряды окончательно сформированы, их сразу же отправляют на подмогу оккупационным войскам под Запорожье или Херсон, к линии фронта.

Связано это с контрнаступлением ВСУ, которое было неизбежно. Противник начал чувствовать опасность, поэтому укрепляет дальние линии обороны, где они еще не были прорваны.

Также Наталья Гуменюк отметила, что на левом берегу Днепра ВС РФ прячутся за спинами местных жителей.

"Расположение боевых позиций, минометных расчетов, реактивных систем залпового огня просто во дворах, на крышах частных домов, на крышах многоэтажек, на балконах многоэтажек. Все это — попытки вести огонь под защитой мирного населения. Передислокация подразделений в многоэтажки, там, где на верхних этажах проживает мирное население, а первые два этажа заселяются под расположение подразделения", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что оккупанты нарушают Международное гуманитарное право, призывая на службу в армию ВС РФ украинцев. В украинском подполье призвали сдаваться в плен тех, кого принудительно мобилизовали в армию врага.